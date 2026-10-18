Trust the process, ali na Balaidosu: Ovako je bilo i prošle sezone, pa je Selta poletela

U njega niko ne sumnja. Zato što je njihov čovek, zato što je odrastao u Galiciji, zato što se spustio u fudbalski rudnik da kopa, zato što je u njemu našao nekoliko bisera i posle saradnje u mlađim kategorijama promovisao ih u prvotimce. E, zato Klaudija Hiraldesa niko nije popreko pogledao, niti mu šta spočitao bez obzira na skromne rezultate Selte od početka sezone. Klub iz Viga je dočekao vikend u opasnoj zoni, među timovima koji su sakupili samo osam bodova iz isto toliko utakmica, ranjen je u četvrtak uveče porazom od Juventusa u Ligi Evrope, iako je vodio, ali je onda pokazao sposobnost da ustane, obriše prašinu sa ramena i počisti Alaves sa terena u drugom susretu nedeljnog programa devetog kola – 2:1.

Hiraldesu veruju –u njegove metode, stil i način vođenja tima – zato što je najpre spasao Seltu da ne sklizne u Drugu ligu kada je preuzeo komande od Rafaela Benitesa, potom je dvaput uzastopno izveo na međunarodnu scenu, tamo gde nije bila devet godina, i u svetu fudbala sve češće pominjano „trust the process“ tako odgovara zbivanjima na Balaidosu. Uostalom, i prošle sezone njegov tim je počeo sporo (bez trijumfa u početnih devet kola), pre mesec dana jeste razneo Rasing, što mu je do danas bilo jedino slavlje u prvenstvu, a onda je dobio i meč protiv ekipe iz Vitorije, koja ga je ranila proletos, kada je uprkos vođstvu domaćina 3:0 slavila preokretom 4:3.