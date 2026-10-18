Trust the process, ali na Balaidosu: Ovako je bilo i prošle sezone, pa je Selta poletela
Vreme čitanja: 7min | ned. 18.10.26. | 18:12
Štoper se maskirao u napadača, asistencijom i golom trasirao pobedu Selti nad Alavesom – 2:1
U njega niko ne sumnja. Zato što je njihov čovek, zato što je odrastao u Galiciji, zato što se spustio u fudbalski rudnik da kopa, zato što je u njemu našao nekoliko bisera i posle saradnje u mlađim kategorijama promovisao ih u prvotimce. E, zato Klaudija Hiraldesa niko nije popreko pogledao, niti mu šta spočitao bez obzira na skromne rezultate Selte od početka sezone. Klub iz Viga je dočekao vikend u opasnoj zoni, među timovima koji su sakupili samo osam bodova iz isto toliko utakmica, ranjen je u četvrtak uveče porazom od Juventusa u Ligi Evrope, iako je vodio, ali je onda pokazao sposobnost da ustane, obriše prašinu sa ramena i počisti Alaves sa terena u drugom susretu nedeljnog programa devetog kola – 2:1.
Hiraldesu veruju –u njegove metode, stil i način vođenja tima – zato što je najpre spasao Seltu da ne sklizne u Drugu ligu kada je preuzeo komande od Rafaela Benitesa, potom je dvaput uzastopno izveo na međunarodnu scenu, tamo gde nije bila devet godina, i u svetu fudbala sve češće pominjano „trust the process“ tako odgovara zbivanjima na Balaidosu. Uostalom, i prošle sezone njegov tim je počeo sporo (bez trijumfa u početnih devet kola), pre mesec dana jeste razneo Rasing, što mu je do danas bilo jedino slavlje u prvenstvu, a onda je dobio i meč protiv ekipe iz Vitorije, koja ga je ranila proletos, kada je uprkos vođstvu domaćina 3:0 slavila preokretom 4:3.
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Mučila se Selta u prvom poluvremenu, preživela pokušaj Lukasa Bojea, skoro ništa nije ponudila u ofanzivi, međutim, čim je počeo nastavak domaćin je ubrzao i na krilima Havija Rodrigesa – njega je, između ostalih, Hiraldes iz omladinaca prebacio u seniore – doleteo do bodova posle kojih lakše diše. Štoper je najpre sjajnim dodavanjem lansirao u priliku Ferana Đutglu, a nekadašnji član Klub Briža lako je savladao Antonija Siveru. Bio je to njegov tek drugi gol u sezoni, ali u pravi čas.
Nešto kasnije Hiraldes je dao šansu veteranu Jagu Aspasu, a ovaj je samo što je kročio na igralište uposlio Havija Rodrigesa, da bi se defanzivac prerušio u ofanzivnog veznog, promešao odbranu gostiju i poentirao za 2:0.
Sjajnim pogotkom u završnici meča rezervista Ugo Novoa dao je treneru Kikeu Sančesu Floresu povoda da se nada nerešenom ishodu i možda bi do njega stigao samo da je kapiten Nauel Tenalja u završnici bio malo precizniji, ali mu je udarac ukrotio Andrej Jonuc Radu.
Ovakva Selta polako hvata zalet i njen ofanzivni fudbal tek će doći do izražaja. Možda za nekoliko dana, u Glazgovu, protiv Seltika u trećem kolu Lige Evrope, gde će probati da popravi loš utisak formiran porazima od Omonije i Juventusa.
PRIMERA – 9. KOLO
Petak
Deportivo La Korunja - Levante 1:1 (0:0)
/Nsongo 63 - Rekuena 82/
Subota
Espanjol - Atletiko Madrid 0:1 (0:0)
/Baena 89/
Betis - Barselona 2:5 (1:2)
/Gomez 27, Ezalzuli 53 – Jamal 10, Rodri 41, Žezus 51, Garsija 62, Olmo 81/
Viljareal - Elće 0:0
Valensija - Atletik Bilbao 0:0
Nedelja
Osasuna - Rasing Santander 2:0 (1:0)
/Budimir pen 9, Osambela 88/
Selta - Alaves 2:1 (0:0)
/Đutgla 53, Rodriges 71 - Novoa 87/
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Ponedeljak
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