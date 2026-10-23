TSC možda zaslužio prvi poraz u sezoni, pa surovo kaznio Teleoptik za promašaje

To smo najviše gledali zbog toga što je TSC rano došao do vođstva. Već u 11. minutu su u tandemu kiksirali Dušan Cvetinović (promašio loptu posle dugog pasa Aranđela Stojkovića u šesnaesterac) i kapiten Nikola Popović (pobegao mu Mihajlo Nešković). Krilni napadač TSC-a je primio loptu u šesnaestercu, posle čega mu nije bilo teško da zatrese mrežu Veljka Popovića. Nastavio je Nešković tako golgetersku seriju, pošto je prethodno u prošlom kolu protiv Bora postigao het-trik.

Posle toga je TSC probao da uspori ritam, a Teleoptik je pronašao recept kako da ugrozi rivala. I, da je bilo malo više koncentracije u završnici verovatno bi stigao do izjednačenja mnogo ranije.

14.00: (2,80) Grafičar (3,35) Spartak (2,35)

Mada, pre svih tih zicera moramo da istaknemo jednu veoma dobru priliku Neškovića sredinom drugog poluvremena za 2:0. Centrirao je Andreja Stojanović sa levog krila, a strelac prvog pogotka je uspeo da šutira glavom iz peterca – za malo preko gola.

S druge strane, Simić je vadio loptu u 41. minutu iz mreže, ali sudija Marko Gnjatović je opravdano poništio Dušanu Jovanoviću taj pogodak. Igrao je mladi ofanzivac Teleoptika rukom u petercu i tako je gurnuo loptu u mrežu posle dodavanja sa desnog krila. Nije se ni on previše bunio.

Ipak, početkom drugog poluvremena Simiću nije bilo spasa. Igrao se 54. minut kada je Jovanović lepo prošao po levom krilu. Poslao je povratnu loptu za Lazara Radosavljevića, a njegov šut levom nogom nije bio preterano jak, ali je prevario kapitena TSC-a i završio u mreži.

Dalo je to dodatnu energiju mladim fudbalerima Partizanove filijale. U 58. minutu je posle udarca Radosavljevića, koji je bio nešto između šuta i centaršuta, lopta proletela malo pored prečke, a zatim je pet minuta kasnije malo nedostajalo Jovanoviću da savlada Simića šutem direktno iz kornera.

Držao se tada TSC na konopcima, nije uopšte uspevao da napravi neki konkretniji napad, a u 63. minutu su svi gledaoci već videli tim u belo-roze dresovima u nok-autu. Stefan Šćepović je veoma lepo odložio loptu za Radosavljevića, koji je izašao sam pred Simića. Imao je mnogo vremena da se namesti, da bira gde će da šutira, ali je postupio neverovatno i sa šest metara je bio veoma neprecizan.

I zato, od heroja Lazar Radosavljević je postao tragičar Teleoptika...