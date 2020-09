Iako se radilo o eliminaciji u istorijskom nastupu u Ligi Evrope, meč sa rumunskim FCSB-om doneo je veliku dozu samopouzdanja ekipi TSC-a iz Bačke Topole. To je se na najbolji mogući način preslikalo na gostovanje u Šapcu, gde je ekipa Zoltana Saba ubedljivo savladala domaću Mačvu sa 4:1 i prekinula neprijatan niz od četiri utakmice bez pobede u domaćem šampionatu.

Pitanje pobednika ovog okršaja rešeno je u prva 24 minuta utakmice, kada su gosti imali ogromnih 3:0. Domaćin je uspeo da se vrati iz svog jedninog udarca u okvir gola, koji je u 56. minutu uputio Miloš Adamović, ali je potom ponovo prevagnuo kvalitet ekipe iz Bačke Topole koja je golom raspucanog Saše Tomanovića u 63. minutu utakmice.

Mladi vezista Mihajlo Banjac jeste bio tragičar penal serije sa FCSB-om, ali je prethodno bio jedan od najzaslužnijih za to što je TSC uopšte i stigao do mogućnosti da udarcima sa bele tačke odlučuje o svojoj sudbini. Da je u odličnoj formi bivši igrač Inđije pokazao je upravo na večerašnjem meču, u kojem je bio najzaslužniji za to što je sastav Dragana Aničića rano položio oružje.

Banjac je prvo bio na pravom mestu u osmom minutu kada je je odlično reagovao na povratnu loptu Nenada Lukića, a potom je majstorski kaznio lošu reakciju Dabića devet minuta kasnije. Lukavo je gađao donji desni ugao gola i matirao nemoćnog Miloša Gordića. Gosti su pravu poslasticu sačuvali za 24. minut utakmice kada je snažno i precizno sa 18-19 metara tukao mladi Stefan Santrač i na sjajan način upisao prvenac u dresu TSC-a. Pogodak Adamovića samo je dodatno motivisao sastav Zoltana Saba da pojača gas u poslednjih pola sata igre, a Sašu Tomanovića da dođe do još jednog gola u ovoj sezoni, ukupno šestog u svim takmičenjima.

Ekipa Zoltana Saba još uvek je prilično loše plasirana, što je rezultat teškog rasporeda s početka sezone, ali nema sumnje da će se plasan postepeno popravljati. Sastav iz Bačke Topole već za vikend očekuje težak meč sa Spartakom, a pred novu reprezentativnu pauzu i gostovanje Proleteru iz Novog Sada.

SUPERLIGA - 8. KOLO

Petak

Vojvodina - Radnik 2:0 (0:0)

/Bojić 56, 67/

Subota

Bačka – Napredak 0:0

Metalac – Mladost Lučani 1:1 (1:0)

/Katanić 10p – Ješić 86/

Radnički Niš – Čukarički 0:0

Nedelja

Novi Pazar – Inđija 1:0 (1:0)

/Tomić 7/

Rad – Javor 1:0 (0:0)

/Lazarević 74/

Spartak – Proleter NS 1:2 (1:1)

/Nikolić 22 – Babić 19, Mitrović 74/

Zlatibor - Partizan 0:1 (0:0)

/Natho 79p/

Crvena zvezda - Voždovac 6:0 (3:0)

/Falčineli 17 i 40, Gavrić 20, Nikolić 56, Ivanić 58, Pavkov 90/

Ponedeljak

Mačva - TSC 1:4 (0:3)

/Adamović 56 - Banjac 8, 17, Santrač 24, Tomanović 63/