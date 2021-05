Kakva li je to tuga kada tvoja reprezentacija više od 20 godina čeka plasman na veliko takmičenje, ti pomogneš da se ostvari taj dugo čekani san i onda kada treba da zaigraš na Evropskom prvenstvu – ne možeš!?

Sigurno se lome stene tuge u duši Olija Mekbernija, napadača reprezentacija Škotske i Šefild junajteda, jer je dva dana pre zvaničnog objavljivanja spiska putnika na EP priznao na društvenim mrežama da zbog više sile njega neće biti tu.

Mekberni je 11. aprila polomio metatarzalnu kost u stopalu i neće imati dovoljno vremena da se oporavi i spremi za nastup na EP. A, bio je jedan od junaka nacije na utakmici finala baraža sa Srbijom u Beogradu, postigao je četvrti penal u toj seriji.

„Osećam se uništeno zbog toga što me je prelom metatarzalne kosti izbacio sa terena do kraja sezone i što zbog toga neću putovati na Evropsko prvenstvo. Srce mi je slomljeno što neću moći da odem na to takmičenje zajedno sa saigračima. Hvala svima na porukama i podršci“, napisao je Mekberni.

Škotska će na EP igrati u grupi sa Engleskom, Hrvatskom i Češkom. Tamo gde smo bili ubeđeni da će biti Srbija...