Tomas Tuhel je od dolaska na kormilo Čelsija uspeo da Plavce postavi na stabilne noge i uspostavi kontinuitet dobrih igara, a dvomeč sa Realom zakazan za sutra u okviru polufinala Lige šampiona biće jedan od najvećih testova za nemačkog stratega od dolaska u London. Izlazak na megdan Zinedinu Zidanu, sa kojim je već imao prilike da odmeri snage kao strateg Dortmunda i Pari Sen Žermena, šansa je za Tuhela da nastavi niz sjajnih rezultata, međutim trener premijerligaša svestan je da njegov tim očekuje veliki izazov.

"Igramo protiv najboljih u Evropi i do sada smo uvek dobro izgledali protiv Atletika, Liverpula, Totenhema... Sada je na redu Real. Stičemo iskustvo i sa jedinstvom koje nas krasi nadamo se da ćemo pružiti dobru partiju u Madridu jer je to preduslov kako bismo stigli do finala. Imam osećaj da u svakoj utakmici možemo da igramo na visokom nivou i ako to ne možemo, sposobni smo da sprečimo protivnika da igra dobro. Igrači su spremni da rade i da istrpe sve. Ako moraju da trče - trče, ako moramo da budemo bolje pozicionirani, to radimo. Ne možemo očekivati neverovatne stvari, ali imamo iskustva i imali smo teških utakmica i verujemo da je pravo vreme da se pokažemo u najboljem svetlu", rekao je Tuhel.

Trener Čelsija prokomentarisao je zabrinutost Španaca zbog eventualne osvete UEFA preko sudija.

"Verujem sto posto u suđenje i UEFA, u svakog sudiju na ovom nivou. Treba nam najbolje suđenje, ali verujem da će oni učiniti najbolje što mogu. Ne mislim da postoji prednost ili nedostatak ove vrste za političku raspravu. To mi ne pada na pamet".

Tuhel je potom prokomentarisao novi format Lige šampiona.

"Nisam siguran da mi se sviđa, vidim samo više utakmica u kalendaru i teško mi je da budem oduševljen. Svi treneri i igrači imaće isto mišljenje. Liga nacija, klupsko svetsko prvenstvo, reprezentacije ... Nije to kvalitetnije, već više utakmica. Nisam zadovoljan novom Ligom šampiona, ali nisam igrao nikakvu ulogu u tome. Želimo da zavisimo od sebe i naše snage".

Na kraju, nemački strateg se još jednom dotakao Superlige Evrope.

"Kada ste vlasnik kluba, vi donosite odluke i neće ih svi prihvatiti. Volim ovaj sport, igrači su nestrpljivi i potrebna nam je velika podrška u utakmicama koje slede. Navijači su možda ljuti na odluku i nemam problema s tim, ali ne sumnjajte u ljubav koju imamo prema fudbalu", rekao je Tuhel.