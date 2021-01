Biće neophodno vreme Maurisiju Poketinu da posloži kockice na Parku prinčeva i dobije skladnu celinu. Dolaskom Poketina problemi nisu iščezli. Nema Argentinac čarobni štapić kojim će u trenu učiniti da makne sve probleme i učini da nestanu. Debitovao je na klupi Pari Sen Žermena na gostovanju Sent Etjenu i meč mu neće ostati u lepom sećanju – 1:1

Šampionska trka u Francuskoj odavno nije bila toliko zanimljiva kao ove sezone. Najviše je tome doprineo Pari Sen Žermen, koji je nekarakteristično prosipao bodove na sve strane. Novi trener – stare muke. Nastavio je Pari Sen Žermen da prosipa bodove, a Sent Etjen da ih skuplja mic po mic. Vodi se Klod Puel onom zrno po zrno pogača, u ovom slučaju opstanak tima sa stadiona Žofri Gišar u Ligi 1.

I Pari Sen Žermen i Sent Etjen propuštali su prilike. Stiče se utisak da će više za pobedom žaliti domaćin, iako je gorak ukus u ustima Maurisija Poketina. Nije imao znanja i umeća sastav Kloda Puela da materijalizuje izvanredne šanse.

Kako je počelo, nije se loše završilo po Maurisija Poketina i Pari Sen Žermen. Moglo je i gore, ali i bolje od mršavog boda. Vodilo je ka brodolomu i teškom početku za argentinskog stručnjaka na klupi Parižana i nakon remija jasno je da mu neće biti lako. Obasjala su svetla Grada svetlosti Maurisija Poketina, istaknut je u prvi plan, očekivanja su najveća moguća, a problemi nisu mali.

Raštimovan je skupoceni orkestar, brojne violine nedostaju i željno se iščekuje njihov povratak u stroj, a do tada, Poketino će morati da zasuče rukave, izvrši popravke i radi sa onim čime raspolaže. Dok ne pristignu i pojačanja. Pratili su problemi i brojne nedaće Tomasa Tuhela, pratiće i Poketina. Stolica Parižana je vruća, ali neće početi skoro da ključa. Ima bivši igrač Pari Sen Žermena dovoljno kredita, tek je seo u skupocenu lokomotivu i sve oči biće uprte u Argentinca i njegove prolaske kroz krivine do cilja.

Uprkos tome što je Tomas Tuhel imao preko 75 odsto pobeda i što je uveo Svece u finale Lige šampiona, nisu mu praštani lošiji rezultati u Ligi 1 ove sezone. Bogati vlasnici nisu trpeli posrtanja, očekivali su da tim sa Parka prinčeva bude dominantan kao prethodnih sezona kada je u ovo vreme kaparisao titulu i mogao da se fokusira na Ligu šampiona.

Zameralo se Tomasu Tuhelu i što ekipa nije stekla identitet. Mogao bi se kao olakšavajući faktor uzeti brojne povrede nosilaca igre i problemi sa virusom korona, ali za vlasnike Pari Sen Žermena to su samo izgovori. Tuhel je doveden da unapredi mašinu, ona je počela da štuca, a povrh svega Maurisio Poketino tragao je za novim poslom. Prirodno je bilo da se ponovo ukrste putevi Poketina i Svetaca.

Od Poketina u Gradu svetlosti dosta očekuju, pre svega da anulira zaostatak za vodećima i suvereno osvoji titulu. Da izgradi vremenom identitet i povede Svece do toliko željenog pehara Lige šampiona. Trenerski debi protiv Sent Etjena prošao je neuspešno. Za kratko vreme Poketino nije uspeo mnogo toga da implementira, klizav teren bilo je gostovanje Sent Etjenu, i završilo se krahom.

Kloda Puela, šefa struke Sent Etjena i novog trenera Pari Sen Žermena spaja Sautempton. Obojica su u jednom periodu trenerske karijere sedela na klupi Svetaca sa juga Engleske. Maurisio Poketino vodio je Sautempton na 60 zvaničnih mečeva, a Klod Puel na sedam manje. Od sedam međusobnih duela dva stručnjaka u Premijer ligi, šest je dobio Poketino, a poslednji meč Puel je na klupi Lestera imao protiv Poketinovog Totenhema.

(©AFP)





Vidljivi su bili grč i zabrinutost na licu Maurisija Poketina. Iako sada već iskusan trener, nije se lako nosio u prvom nastupu na klupi Parižana. Zamišljeno je kraj aut-linije posmatrao Poketino izdanje svojih izabranika. Osujetio je Sent Etjen munjevitu transformaciju Svetaca, po svaku cenu sekao je napade i težio da uvede meč u sporiji, lagodniji ritam. Svestan je Puel bio da njegov tim nema šta da traži na Žofri Gišaru ukoliko uđe u utakmicu spuštenog garda. U Parizu je prava bolnica, nije Poketino imao na raspolaganju Nejmara, Ikardija, Bernata, Kimpembea, Rafinju, Florencija, Danila, Kurzavu i Paredesa. Prošarani sastav sa Markom Veratijem na poziciji ’desetke’ susreo se sa brojnim poteškoćama prilikom organizovanja igre. Imao je Pari Sen Žermen jalovi posed, a domaćin je stvarao kvalitetnije šanse i promašivao.

Propustili su Zeleni da slave protiv Svetaca prvi put posle više od osam godina. Pjer-Amerik Obamejan je doneo pobedu Sent Etjenu 2012. godine na Parku prinčeva. Odigrali su večeras Zeleni na svom Žofri Gišaru taktički odličan meč, a da je realizacija bila na nivou, bacio bi Sent Etjen ekipu Pari Sen Žermena na kolena.

Puleni Kloda Puela konstantno su vršili presing na defanzivnu liniju Pari Sen Žermena. Namirisali su krv, kidisali su na nesigurnu poslednju liniju Parižana i to im se ubrzo i isplatilo. Nakon uvodnih šansi sa obe strane, Zeleni su iskoristili grešku defanzivaca Pari Sen Žermena, koji su nepotrebno komplikovali u šesnaestercu. Pritisak je urodio plodom, Markinjos i Kerer nisu se proslavili. Denis Buanga je iz prve odigrao do Romana Hamuma, a napadač Sent Etjena raspalio po lopti za vođstvo od 19. minuta.





Ekspresno su Sveci poravnali rezultat. Naljutio je Sent Etjen izabranike Maurisija Poketina. Prošla su samo tri minuta do poravnanja rezulta. Ukrotio je Kilijan Mbape dijagonalu, izbegao je ofsajd i kombinovao u kaznenom prostoru sa Markom Veratijem. Italijan je lukavo, u svom stilu, prosledio loptu do Mojze Kena. Ima Verati oči i na leđima, ništa mu ne promiče. Pred Kenom je bio jednostavan zadatak – da ćušne loptu u nebranjenu mrežu.





Ipak, to je bilo sve kada su golovi u pitanju. Ispucali su se u prvih 25 minuta, a onda je usledio festival promašaja.

Za razliku od Parižana, ljuti rival i kolovođa francuskog prvenstva, Olimpik Lion, nije prosuo bodove, ali je bio blizu. Od gotovog je Lion umalo napravio veresiju. Ipak, Lans nije uspeo od 0:3 da dođe do 3:3 i Lion je na najbolji mogući način iskoristio kikseve Pari Sen Žermena i Lila. Osamio se Lion na vrhu tabele zahvaljujući neočekivanom porazu Lila od Anžea kod kuće. Marselj je nakon tri neuspeha slavio na Velodromu protiv Monpeljea (3:1). U srpskom okršaju, Nemanja Radonjić je bio bolji od Mihaila Ristića, a dobru partiju krunisao je golom.

FRANCUSKA 1 – 18. KOLO

Sreda

Brest - Nica 2:0 (2:0)

/Munije 23, Onora 28/

Lorijan - Monako 2:5 (1:1)

/Mofi 31, Gravilon 67 - Disasi 9, Golovin 64, Foland 68, Diop 78, Maripan 89/

Mec - Bordo 0:0

Nant - Ren 0:0

Strazbur - Nim 5:0

/Ažorke 36, 51, Dialo 38, Lala 45+1pen, Mažid 90pen/

Lil - Anže 1:2 (1:2)

/Jilmaz 42 - Tomas 5,10/

Lion - Lans 3:2 (1:0)

/Depaj 39, 52pen, Fortes 46ag - Sotoka 56, Dukure 89/

Marselj - Monpelje 3:1 (1:0)

/Radonjić 41, Paje 80, Žermen 84 - Mole 52/

Rems - Dižon 0:0

Sent Etjen - Pari Sen Žermen (1:1)

/Hamuma 19 - Ken 22/