Nemački stručnjak Tomas Tuhel uspeo je da razmrda Plavce. Posle remija na klupi Čelsija protiv Vulverhemptona na Stamford Bridžu, londonski tim je vezao četiri pobede, sa samo jednim primljenim pogotkom za pet kola. Mančester Siti je neuhvatljiv, ali je borba za Ligu šampiona prioritet posle lošeg prvog dela sezone kada je legenda kluba Frenk Lampard morala da se povuče s klupe.

Čelsi danas (13.30) gostuje Sautemptonu u prvom meču subotnjeg programa u okviru 25. kola Premijer lige. Sveci su dugo bili hit šampionata, ali sada su u očajnoj formi. Dani Ings i drugovi vezali su pet poraza u šampionatu. Činilo se krajem prošle godine da je borba za Evropu izvesna, a posle crne serije ni opstanak više nije tako siguran iako ekipa sa juga Engleske ima 10 bodova više od Fulama koji je na mestu koje vodi u Čempionšip. Misli fudbalera Čelsija sigurno su i u Madridu gde u utorak igraju protiv Atletika prvi meč osmine finala Lige šampiona.

Domaćin će biti lišen usluga desnog beka Kajla Vokera Petersa. On se povredio prošlog vikenda u meču protiv Vulverhemptona. Čeka ga pauza od nekoliko nedelja. Osim njega, van stroja su i dalje Teo Volkot i Ibrahim Dialo.

KVOTA U MOZZARTU DA ĆE ČELSI DA ZAUZME JEDNO OD PRVIH ČETIRI MESTA U PREMIJER LIGI JE 1,65.

Iskusni štoper Čelsija, letošnje pojačanje iz Pari Sen Žermena, Tijago Silva, propustiće današnji meč. On je počeo da trenira posle problema sa zadnjom ložom, ali Tuhel ne želi ništa da reskira, sačuvaće ga za utorak i duel sa liderom Primere.

U konkurenciji za tim su opet i napadači Tami Abraham i Kai Haverc. Pod znakom pitanja za duel sa Svecima je Amerikanac Kristijan Pulišić. U prom delu sezone, Čelsi i Sautempton su odigrali triler na Stamford Bridžu. Na kraju je bilo 3:3, a gosti su stigli do boda pogotkom Vestergarda u drugom minutu sudijske nadokande. Plavcima prijaju gostovanja na stadionu Sent Meti gde su dobili poslednjih pet mečeva u Premijer ligi. To je najduži crni niz Svetaca u elitnom rangu. Sautempton je 24 puta izgubio od Čelsija, a neugodniji rival je samo Mančester Junajted koji je slavio 28 puta.

Tuhel se sa 13 bodova u prvih pet kola na klupu Čelsija izjednačio sa Žozeom Murunjom, a bolji start imaju italijanski stručnjaci Karlo Ančeloti i Mauricio Sari (15 bodova).

Fulam se probudio. Četa Skota Parkera je osvojila pet bodova u poslednja tri kola i uključila se u borbu za opstanak. Njukasl beži samo šest bodova timu sa Krejven Kotidža koj večeras (21.00) protiv fenjeraša Šefild Junajteda ima šansu da se pobedom približi Svrakama i eventualno opstane u eliti što je pre nekoliko nedelja izgledala kao nemoguća misija. Za Fulam i dalje ne može da igra Aleksandar Mitrović. Srpski reprezentativac je u karantinu pošto je prošle nedelje pred meeč sa Evertonom na Gudisonu otkriveno da je zaražen virusom korona.

IZBOR UREDNIKA

PREMIJER LIGA – 25. KOLO

Petak

Vulverhempton - Lids 1:0 (0:0)

/Melije 65AG/

Subota

13.30: (4,60) Sautempton (3,60) Čelsi (1,82)

16.00: (2,15) Barnli (3,10) VBA (3,80)

18.30: (1,55) Liverpul (4,10) Everton (6,00)

21.00: (2,25) Fulam (3,05) Šefild Junajted (3,60)

Nedelja

13.00: (2,80) Vest Hem (2,95) Totenhem (2,80)

15.00: (2,75) Aston Vila (3,30) Lester (2,55)

17.30: (5,80) Arsenal (3,90) Mančester Siti (1,60)

20.00: (1,33) Mančester Junajted (5,20) Njukasl (9,00)

Ponedeljak

21.00: (1,85) Brajton (3,40) Kristal Palas (4,60)

***kvote su podložne promenama