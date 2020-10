Došlo se do polovine takmičenja u Ligi nacija, Srbija još nijednu pobedu nema. Na mršava izdanja protiv Rusije i Moskvi i Turske u Beogradu nadovezala se vrlo loša partija sa Mađarskom, posle tri kola treće grupe B divizije Orlovi su na dnu tabele.

Što i nije tolika muka koliko saznanje da su odigrali skromnu utakmicu samo tri dana posle blistavih 120 minuta u Norveškoj. Ruku na srce, u drastično izmenjenom sastavu. Oni koji su zamenili startere sa Uleval stadiona nisu opravdali očekivanja, pitanje je i da li će dobiti poziv za naredno okupljanje.

Čak je i selektor Ljubiša Tumbaković nagovestio da će biti rezova.

„Ima više razloga porazu. Prioritet je bila utakmica u Oslu, u o vom ciklusu ona nam je bila najvažnija, uvela nas je u finale baraža. Koncentracija energije, želje, htenja i emocija bila je usmerena na grupu igrača koja je iznela susret sa Norveškom. U prvom poluvremenu igrao je drugačiji sastav, pokušali smo koncepcijski da ostvarimo bolji rezultat, ali nije bilo volje i htenja. U nastavku smo pokušali sithijski da dođemo do rezultata, a to je nemoguće. To ozbiljne ekipe ne rade. Hteli su momci stihijski da dođu do gola, što je velika greška. Iz takve utakmice se napravi dodatna selekcija. Imali smo 32 igrača na okupljanju, tako da se zaključak sam nameće“, rekao je Ljubiša Tumbaković posle poraza 0:1.

Može biti da najviše boli što su naši severni susedi na stadionu „Rajko Mitić“ do bodova došli tako što smo im pokonili gol, nizom grešaka u poslednjoj trećini terena.

„Koncepcijski, u prvom poluvremenu nisam pogrešio, ali nisam ništa ni napravio. To jedna reprezentacija ne može da prihvati. Nije bilo neke igre, nije ekipa mogla da podigne igrača, trebalo je sami da se nametnu. Sigurno će na narednom okupljanju biti daleko manji broj igrača nego sad“.

Već u sredu naš državni tim gostuje u Istanbulu, da bar pokuša da popravi utisak, preda fenjer Turcima.

„Nije prijatno biti poslednji, ali naš prioritet je baraž i plasman na EP. Velika je razlika u odnosu i kvalitetu igre u Oslu protiv boljeg protivnika nego što je Mađarska. Sa dosta stvari mogu da budem nezadovoljan, ali poslednjim mestom nisam posebno zabrinut. Što se tiče ovog meča, niti su me Mađari iznenadili, niti smo ih potcenili. Ovo nije bila prava reprezentacija Srbije, niti je bila ni prava selekcija Mađarske, igrala je i ona sa kombinovanim timom, mada kvalitetnim. Da smo morali bolje – morali smo“, dodao je Ljubiša Tumbaković, selektor Srbije.