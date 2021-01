Bilo je tu nekih izvanrednih izdanja, pomenućemo samo Norvešku i Rusiju, ali kad je trebalo – Srbija je podbacila. Fudbalski savez Srbije reagovao je smenom selektora, novog čekamo, evo, ima već dva meseca. I dok čekamo, slušamo o iskustvima doskorašnjeg kormilara Orlova Ljubiše Tumbakovića, koji je u jutarnjem programu televizije Nova S prvi put govorio u javnosti nakon smene sa funkcije selektora.

Kaže: ne oseća se krivim za ispadanje od Škotske, mada je i sam svestan da je selektor uvek kriv.

“Uvek se krivac traži u trenerima, ja sam to prevazišao i to mene ne zanima. Ja nisam krivac, suštinski to mislim. Normalno je da trener preuzima odgovornost, on je dežurni krivac. Ja nisam ni počeo sa tim ciklusom takmičenja, samo sam nastavio. Nemam taj problem da to prihvatim, imam ideju da saopštim šta je napravljeno, ponosan sam na to što je napravljeno. Sposobnosti polivalentnih igrača možemo sada koristiti u raznim sistemima igre. Sama ideja je trebalo da se prepozna i da se to nastavi. Biće dobro da novi selektor to prepozna i ako bude pratio šta smo detaljno dali izvršnom odboru, na 150 strana, to je detaljno analizirano šta je dobro i nije. Selektoru će biti lakše ako prepozna ideju. Mislim da već kasnimo“, rekao je Tumbaković za Novu i nastavio tvrdnjama da nije imao podršku dela kolega, pa ni samih medija.

“Nije prepoznata moja ideja, moj rad, ali ljudski smo se razišli. Ali i dalje mislim, da moramo da razmišljamo pozitivno i stručno i avangardno šta treba da se desi. Za razliku od mojih starijih kolega i koji su upali u mrežu provokativnih pitanja, ja ću pričati samo šta treba da se radi i organizuje. Dežurni treneri uvek komentarišu neuspeh i pričaju isto. Veliku pomoć u stvaranju rezultata imaju mediji, iako znam da niko ne može da nas hvali ako izgubimo od Škota, a pre toga si igrao protiv Norveške fantastično”.

Sa Savezom se dakle ljudski rastao, ali ipak smatra da u mnogim stvarima kaskamo za Evropom.

“Mislim da uloga predsednika treba da bude samo da prati sve to. To treba da rešavamo mi na nivou struke i njemu da prezentiramo. Kad neko napiše strategiju, onda može da dođe do predsednika i kaže, ovo je naša strategija za narednih 20 godina. Ovako hoćemo od kadrova i infrastrukture… Prošao sam ceo svet, u poslednje vreme sam u regionu igrao, Rumunija, Mađarska… Te zemlje su bile neki naš nivo, ne govorim o fudbalskom, već drugom momentu. Fasciniran sam šta su napravili Mađari, 26 stadiona imaju. Mi nemamo stadion kakav dolikuje po propisima FIFA i UEFA. Mi smo se ovde hvalili u vreme Toleta Karadžića kad dobijemo reflektore, sada smo se hvalili sređivanjem terena, ali ovo je 21. vek i to treba da bude normalno”, zaključio je Tumbaković.