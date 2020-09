Selektor reprezentacije Srbije Ljubiša Tumbaković u najavi utakmice sa Turskom (nedelja 20.45) osvrnuo se na probleme iz meča sa Rusijom, ali i one koji traju već duže vreme, a tiču se broja primljenih golova.

Po onome što je izjavio stateg Orlova deluje da se sistem sa trojicom defanzivaca neće menjati, ali je najavio određene izmene u timu. Srbija je primila gol na 11 vezanih utakmica, što brine kompletnu javnost, ali i stručni štab državnog tima.

"Pokušaćemo da broj primljenih golova svedemo na neki minimum. Naš način igre koji forsiramo, želja da postignemo gol više, vodi ka tome da lako primimo golove. Pokušavamo da prilagodimo kvalitet igrača nekom adekvatnom rasporedu na terenu. Za utakmicu sa Turskom nećemo praviti neka velika pomeranja, ali će biti manjih promena u timu", rekao je Tumbaković.

Sistem se dakle najverovatnije neće menjati.

"Rekao sam da ja to zovem - raspored igrača na terenu. On je uvek prilagođen kvalitetu pojedinaca, odnosno ekipe koje imamo. Težićemo da napravimo jedan stabilan tim, da u ovom rasporedu to i rezultira, a profil igrača ćemo birati po modelu igre koji želimo da sprovedemo na meču".

Da li ste iznenađeni porazom Turske od Mađerske?

"Iskren da budem, malo sam iznenađen. Ali ne i previše, jer smo skautirali i mađarsku reprezentaciju. Mislim da je selektor Turske malo potcenio Mađare. Sigurno da će u Beogradu igrati u daleko jačem sastavu".

TADIĆ I MILINKOVIĆ SAVIĆ ODIGRALI DOBRU UTAKMICU

Koliko je važno napraviti pozitivnu atmosferu pred okršaj sa Norveškom u Oslu?

"Pozitivan rezultat je uvek utiče na atmosferu, dobar je za ekipu. Pokušaćemo da napravimo dobar ambijent kako bi nam bio kvalitetniji odlazak na taj meč".

Kako ste zadovoljni tandemom Tadić-Milinković Savić?

"Ne igraju oni prvi put, a veoma sam zadovoljan njihovom utakmicom. Bilo je oscilacija, ali to je u ovom trenutku refleksija njihovog fizičkog stanja".

Da li je možda trenutak za tandem Jović-Mitrović i dvojicu napadača u navali?

"Nemam odgovor na ovo pitanje. Igraćemo po modelu koji smo uspostavili, a videćemo ko će se pojaviti na terenu. O tome odlučuju selektor i stručni štab".

Selektora je potom dotaklo pitanje od "milion dolara": Desetorica srpskih igrača je iz TOP 5 evropskih liga, dok su Rusi gotovo svi iz tamošnjeg šampionata. Šta je tu stvarni problem?

"Tu je atraktivno samo tih "milion dolara", a ako dam stručan odgovor, ne verujem da će mi oni koji su postavili pitanje dati tih milion dolara. Svih desetorica igrača iz naše postave nemaju zajedno treninga koliko ima jedan igrač Rusije. U poslednjih mesec dana ruski reprezentativci su odigrali 12 utakmica i imali ko zna koliko treninga, a najveći broj srpskih reprezentativaca nijednu utakmicu, a pojedinci jedan ili dva treninga", zaključio je Tumbaković.