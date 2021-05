Kišno veče na Hotornsu prošlo je uz tužnu pesmu i utakmicu koja praktično nije imala takmičarski značaj. Na kraju 1:1 (0:1) i po bod u meču gde Vulverhempton ima više razloga da žali, ali samo iz razloga broja stvorenih i neiskorišćenih šansi.

Zaista tužna pesma. Još uz onu kišu jedna od utakmica koju ste komotno mogli da preskočite, jer nije mogao da se vidi bog zna kakav kvalitet fudbala, iako šansi jeste bilo. Gosti jesu imali više poseda lopte u nogama i daleko više prilika, ali to igrači Nuna Espirito Santa nisu znali da iskoriste. Propisno su se ispromašivali, a da ne beše pogotka 40.000.000 evra plaćenog Fabija Silve u drugom minutu nadoknade poluvremena, deluje da Vukovi ne bi zatresli mrežu ni da se igrala još jedna utakmica.

Posle one užasavajuće povrede Raula Himeneza sezona Vulvsa se potpuno rasula. Izgubljen je korak sa ekipama koje se bore za Evropu, a do trenutka kada je stradala glava meksičkom napadaču Vukovi su imali dovoljnu bodovnu zalihu da nisu morali mnogo da razmišljaju o tome da li će opstati ili ne. Sve ovo što se u nastavku sezone dešava negde je i logična posledica gubitka najboljeg igrača, što je dovelo do velikih amplituda u formi, a povrede još nekih prvotimaca poput Žoaa Mutinja, Pedra Neta, Marsala i Honija samo su dodatno “zakopale“ Vulvse na sredini tabele na kojoj će i završiti sezonu.

VBA je i drugi uzastopni meč uspeo da završi s bodom u rukama, ali isti zaista ne znači mnogo jer Drozdovi imaju deset bodova manje od prvog tima iznad crte Njukasla, uz četiri kola do kraja što znači samo dvanaest bodova u opticaju. Dakle, mrka kapa za VBA koji će opet da menja rang takmičenja, ovog puta ide za stepenik niže zajedno sa Šefild junajtedom, a izvesno i Fulamom.

Bod domaćinu doneo je Mbaje Dijanj u 62. minutu na asistenciju Konora Taunzenda pošto je lukavo pobegao odbrani rivala i ostao sam da završi akciju. Posle tog gola usledilo je pola časa curenja vremena u kojem se ništa značajnije nije dogodilo. Kao da je taj gol Dijanja bio vrhunac posle kojeg se išlo samo nizbrdo...

PREMIJER LIGA - 34. KOLO

Petak

Sautempton - Lester 1:1 (0:0)

/Vord Praus 61pen - Evans 68/

Subota

Kristal Palas - Mančester Siti 0:2 (0:0)

/Aguero 57, Tores 59/

Brajton - Lids 2:0 (1:0)

/Gros 14pen, Velbek 79/

Čelsi - Fulam 2:0 (1:0)

/Haverc 10, 49/

Everton - Aston Vila 1:2 (1:1)

/Kalvert-Luvin 19 - Votkins 13, El Gazi 81/

Nedelja

Njukasl - Arsenal 0:2 (0:1)

/Elneni 6, Obamejan 66/

Totenhem - Šefild Junajted 3:0 (1:0)

/Bejl 36, 61, 69/

Ponedeljak

VBA - Vulverhempton 1:1 (0:1)

/Dijanj 62 - Silva 45+2/

21.15: (2,95) Barnli (3,30) Vest Hem (2,45)

Odloženo:

Mančester junajted - Liverpul