Tvente u opasnom naletu do četvrtog vezanog trijumfa, Herenven se kasno setio (VIDEO)

Tvente je na startu sezone igrao promenljivo, ali je zato u poslednje vreme uhvatio opasan zalet. Danas je gostovao Herenvenu i vezao četvrtu pobedu u šampionatu što svakako može da ga stavi na listu klubova koju treba uvrstiti na listu za klađenje u narednom periodu - 2:3 (0:2).

Herenven je sa dva brza gola probao da spase šta se spasti može, ali je ostao ipak na kraju praznih ruku.

Bivši fudbaler Partizana, Filip Stevanović, ušao je u igru u 62. minutu kada je njegov tim već gubio sa 0:3, a u 74. minutu je imao solidan pokušaj prodora. Luka Ilić nije ulazio u igru kod pobedničkog tima.

Da će Tvente do tri boda moglo se nagovestiti već u 10. minutu kada je sviran penal, a Van Volksvinkel ga pretvorio u prednost gostiju.

Mogao je Tvente i ranije do veće prednosti, ali je pogodak Zerukija poništen posle gledanja VAR-a. To što nije uspeo on, jeste Rots u 42. minutu tako da su gosti već na poluvremenu znali da će do tri boda.

Golman Herenvena Mulder požalio se na povredu, pa je umesto njega u igru ušao Mus, a u 66. minutu je i on primio gol posle autogola Van Beka.

Pozitivno je Stevanović uticao na igru Herenvena koji je u 74. minutu smanjio rezultat posle gola Tibora Halilovića. Do kraja meča Halilović je uspeo da se revanšira Henku Vermanu pa mu je u 81. minutu uzvratio asistencijom. Ipak, Herenven se nije spasio poraza.

Dodajmo i da je AZ Alkmar ubedljivo savladao G.A Iglse - 5:0 (2:0). Strelci su bili Karlson (dva puta), De Vi, Rejnders i Abuklal.

EREDIVIZIJA - 7. KOLO

Subota

Vilem II – PSV 2:1 (1:1)

/Zahavi ag 20, Naneli 76 – Zahavi 30/

Ajaks - Groningen 3:0 (1:0)

/Alvarez 40, Entoni 56, Mazraui 81/

Vitese - Fortuna Sitard 1:1 (0:1)

/Frederiksen 49 - Seuntjens 2/

Fajenord - NEC 5:3 (2:2)

/Kokču 14, Sinistera 17, Til 80, 89, Desers 90 - Matson 32, Odental 44, Verdonk 74/

Utreht - Zvole 5:1 (1:0)

/Duvikas 11, Sila 59, Ramselar 65, Mahi 67, Jansen 86 - Sajmak 76/

Nedelja

Sparta - Kambur 0:4 (0:1)

/Bangura 36, Kalon 63, 74, Bur 90+4/

AZ Alkmar - Go Ahed 5:0 (2:0)

/Karlson 4, 83pen, De Vit 29, Abuklal 86, Rejnders 90+1/

Herenven - Tvente 2:3 (0:2)

/Proper 74ag, Vermen 81 - Volksvinkel 10pen, Rots 42, Van Bek 66ag/

16.45: (1,85) Herakles (3,60) RKC (4,30)

***kvote su podložne promenama