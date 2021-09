U Barsi već drama: Članovi Upravnog odbora traže Kumanovu smenu

Nemoćna Barsa, kao da je neki klub iz treće klase igrao u utorak veče protiv Bajerna. Pored poraza od 3:0 ne pamti se kada je poslednji put katalonski klub završio meč bez šuta u okvir gola. I odmah je nastala drama…

Kako je javio prvo kanal TV3, a onda potvrdio i AS, deo Upravnog odbora Barselone se pobunio i zatražio smenu trenera Ronalda Kumana. Holanđanin za vreme koliko je na klupi nije uradio apsolutno ništa, tim je i dok je Mesi bio tu izgledao loše, a pogotovo sada deluje nemoćno.

Zato deo uprave traži da se hitno reaguje i da proba da se spase šta se spasiti može. Da se Kumanu uruči otkaz i da se potraži trener koji će od Barselone napraviti pristojan tim, pošto i bez Mesija to nije toliko slab sastav da ne može da šutne na gol protiv Bajerna.

Predsednik Barselone Đoan Laporta se nije još izjasnio, jer je svestan da otkaz Kumanu znači i novi izdatak za klub: Holanđanin ima ugovor do leta sledeće godine i morao bi da bude plaćan do tada, a morala bi se odvojiti i solidna suma za platu novog šefa struke, ko god on bio.

Prema informacijama TV3, većina glavnih operativaca Barselone je protiv Kumanove smene, jer smatraju da je manja šteta da ostane još neko vreme na klupi.

Kao prvi kandidat za novog trenera ponovo se pominje Ćavi Ernandez, koji će očigledno biti večiti favorit dok god jednom ne preuzme posao.

Na kraju, opet, svi se slažu da je Laporta taj koji će doneti konačnu odluku.