Pišu Englezi o sjajnom meču osmine finala FA kupa između Evertona i Totenhema (5:4), ali pišu i on neverovatnoj reakciji Karla Ančelotija nakon što je Brazilac Bernard postigao pobedonosni pogodak u produžecima. Reakciji? Pa neće biti baš da je to bila neka reakcija. Bernard je pogodio za 5:4, na klupi oko Karleta ludica a on - kao špricer. Duva u čaj ili kafu - šta je već gustirao - i potpuno opušteno otpija još jedan gutljaj.

Ni brk da mu se nasmeje.

Dankan Ferguson bio je u ekstazi, a posle meča prokomentarisao je Ančelotijevu hladnokrvnbost:

"U čemu je problem? Sve je to već video toliko puta"...

Pazite, onakav meč, onakva ludnica i na sve to gol daje igrač kog je on ubacio kao rezervu.

Jedan jedini, jedinstveni - Karleto Ančeloti!

Carlo Ancelotti's reaction to Everton going 5-4 up ☕️#EmiratesFACup pic.twitter.com/WCetMZuEir — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 10, 2021