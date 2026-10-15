U jednom danu IMT potpisao 11 novih ugovora

Bilo je radno na Novom Beogradu. Dok se čeka novo kolo, u kojem će gostovati u Novom Pazaru, IMT je u jednom danu potpisao 11 novih ugovora sa igračima!

I to je sastav bio šarolik: od veterana Ismaela Kasasa, pa do nekoliko omladinaca, koji kucaju na vrata prvog tima. Novi ugovor sa Traktoristima potpisali su prvotimci Ismael Kasas, Aleksa Mitić, Andrej Milanović, kao i omladinci Đorđe Radivojević, Luka Gutić, Vukašin Radosavljević, Mateja Vukomanović, Naum Perović, David Urošević, Matej Pribišić i Dušan Popović.