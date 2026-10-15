U jednom danu IMT potpisao 11 novih ugovora
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Vreme čitanja: 1min | čet. 15.10.26. | 22:35
Od veterana Kasasa do omladinaca koji kucaju na vrata prvog tima
Bilo je radno na Novom Beogradu. Dok se čeka novo kolo, u kojem će gostovati u Novom Pazaru, IMT je u jednom danu potpisao 11 novih ugovora sa igračima!
I to je sastav bio šarolik: od veterana Ismaela Kasasa, pa do nekoliko omladinaca, koji kucaju na vrata prvog tima. Novi ugovor sa Traktoristima potpisali su prvotimci Ismael Kasas, Aleksa Mitić, Andrej Milanović, kao i omladinci Đorđe Radivojević, Luka Gutić, Vukašin Radosavljević, Mateja Vukomanović, Naum Perović, David Urošević, Matej Pribišić i Dušan Popović.
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IMT je posle 11 kola Mozzart Bet Superlige na trećem mestu tabele i najprijatnije je iznenađenje prvenstva. Pored toga, klub redovno izbacuje neke nove mlade igrače, spremne za prodaju, pa je tako ovog leta u MLS ligu otišao Dušan Žagar u transferu od 2.000.000 evra.
Traktoristi očekuju veliku zaradu i od Vasilija Novičića, kapitena ekipe, a na fudbalsko nebo pojavio se ove sezone Tadija Cojić, koji se ustalio u prvoj postavi.