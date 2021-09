Kao i svaka bajka, ona koju su ispisali fudbaleri Šerifa iz Tiraspolja imala je svojevrsni “hepiend“. Preko Crvene zvezde do sigurnog plasmana u grupnu fazu Lige Evrope, a onda protiv zagrebačkog Dinama do ostvarenja sna i prvog plasmana u Ligu šampiona!

Šerif je postao prvi klub iz Moldavije kome je uspelo da se plasira u elitno klupsko takmičenje, a jedan od najzaslužnijih za istorijski uspeh kluba iz Tiraspolja bio je golman Jorgos Atanasijadis. Grčki čuvar mreže bio je nepremostiva prepreka za i ovako mlaku ofanzivnu liniju Crvene zvezde u dvomeču koji je Šerifu dao legitimno pravo da se nada čudu do kraja, iako je trebalo preći još jednu veliku prepreku u vidu Dinama. Sve se ipak završilo najlepše moguće po Šerif, zbog čega s osmehom na licu pamti duele protiv srpskog šampiona.

“Te četiri utakmice (protiv Crvene zvezde i Dinama prim. aut) bile su ključne za nas. Crvena zvezda je tim s velikom istorijom u Evropi i redovni je učesnik Lige šampiona i Lige Evrope. Pogledajte, naš tim je vredan 12.000.000 evra, a Crvena zvezda 65.000.000 evra, to je velika razlika“, kaže Atanasijadis i nastavlja:

“U prvom meču preživeli smo strašan pritisak. Imali smo sreće što smo izvukli remi u Beogradu. Još nam je teže bilo u revanšu, ali smo uspeli da dobijemo. Isto tako nam je bio težak i revanš protiv Dinama, ali uspeli smo da se izborimo s pritiskom“.

Atanasijadis kaže da je posle remija u Beogradu počeo da raste entuzijazam u svlačionici, vera da Šerif može do nokaut faze kvalifikacija za Ligu šampiona.

“Posle te druge utakmice i pobede nad Crvenom zvezdom, ljudi su počeli da nas prepoznaju na ulici i da shvataju ko smo mi. Kada bismo izašli u grad na kafu ili do supermarketa u nabavku svi bi nam prilazili da nam čestitaju, da se rukuju s nama. To nas je sve učinilo jako srećnim. Sve to ima smisla jer Šerif sada po prvi put igra Ligu šampiona, prvi je tim iz Moldavije koji je u tome uspeo. Cela država je bila srećna zbog našeg uspeha“.

