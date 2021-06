Sezona 2021/22. biće sedma uzastopna za Radnik iz Surdulice u Superligi Srbije.

Teško da se to moglo očekivati kada je klub sa juga države ušao u najjači rang domaćeg fudbala, ali već u debitantskoj sezoni izboren je plej-of, a vremenom je Radnik postao stabilan superligaš.

Veruju u Radniku da će u budućnosti biti još bolji, pa je s optimizmom dočekano okupljanje tima i prvi trening u sklopu priprema za nove izazove.

KVOTE ZA MEČEVE EVROPSKOG PRVENSTVA

Posle odlaska Slavoljuba Đorđevića u Vojvodinu, na mesto trenera angažovan je doskorašnji strateg Javora, Igor Bondžulić.

Njega je igračima predstavio predsednik kluba Stanislav Tončev.

"Sa Igorom se jako dobro znamo. Bio je kod nas kao pomoćnik Simi Krumiću, a kasnije smo skoro dve godine pomno pratili njegov rad u Javoru. Smatramo da svojim radom i energijom može da pomogne Radniku u ostvarivanju ciljeva", istakao je Tončev.

Kao osnovni cilj u predstojećoj sezoni postavljen je plasman u plej-of.

"Ciljeve ćemo jasno definisati u ovoj godini, a osnovni cilj će biti ulazak u plej-of. S obzirom na to da nam je prethodna sezona bila istorijska (šesto mesto i polufianle Kupa), smatram da je realno da se fokusiram na takav cilj. Znate da se igra u ligi sa 16 timova, dvokružni sistem prvo u 30 utakmica, pa prvih osam igraju plej-of, a drugih osam plej-aut, pri čemu četiri ekipe ispada direktno. Sve to govori da će biti jako teško. Ja se, ipak, nadam da ćemo sada i u ovu sedmu sezonu ući bez straha, imajući u vidu da smo se do sada susretali sa svim dobrim i lošim stvarima koje Superliga donosi. Do odlaska na drugi deo priprema, koje ćemo realizovati na Zlatiboru, formiraćemo tim. Dovešćemo nekoliko novih pojačanja, ali ja kao najveće ovogodišnje pojačanje smatram potpisivanje novih ugovora sa Urošem Stojanovićem, Rankom Jokićem, Bogdanom Stamenkovićem, Nemanjom Subotićem i golmanom Stefanom Ranđelovićem. Na kraju vam još jednom želim puno sportske sreće i što manje povreda i da zajedno ostvarimo sve naše zacrtane ciljeve", poručio je Tončev igračima.

IZBOR UREDNIKA

Fudbalerima se potom obradio sportski direktor Darko Gašić, koji se osvrnuo na najavljeno skraćenje lige.

"Ja kao direktor mogu da kažem da verujem da ćemo dočekati i ligu sa 14 klubova, a onda sa 12 i da ćemo da napravimo još neke veće korake. Želim vam uspešnu sezonu, najpre timski, a potom i pojedinačno želim svima da napravite jedan novi iskorak, da imamo neke nove igrače koji odlaze 'preko' u veće i bolje klubove. Novom stručnom štabu na čelu sa Bondžulićem želim uspešnu sezonu, da trajemo dugo i da svi zajedno budemo jedan uspešan klub", rekao je Gašić.

Novi trener igračima je prvo čestitao uspešnu prošlu sezonu, a onda i izneo svoja očekivanja.

"Zaista ste bili fantastični, ali ste ujedno i podigli jednu lestvicu sami za sebe i za klub, a to je da pokažete da ste veliki i da možete da se ponavljate. Uspeh u sportu se meri po onome koliko puta možeš da se ponoviš i da budeš na vrhunskom nivou. Svi imamo zadatak da u ovoj godini budemo ono što smo bili, pa da pokušamo da budemo i bolji. Imamo svi neki izazov, svesni smo da će nas napustiti verovatno Makarić i Stevanović, pa treba da nadomestimo odlazak tih igrača i pokažemo da ne zavisimo od pojedinaca. Moramo da pokažemo da je ovo jedan projekat koji se zasniva na nekom timskom duhu, timskom osnovu. Moramo puno da radimo, moramo biti vredni, da verujemo u sebe i da se oslonimo na svoje snage i da imamo uspešnu sezonu, da budemo na nivou na kom ste bili jer ste sigurno pokazali da to možete. Poželeo bih vam puno zdravlja u narednom periodu, a za sve detalje dogovaraćemo se kroz rad i upoznavanje u pripremnom periodu", najavio je Bondžulić.

Prvi deo priprema Radnik će obaviti u Surdulici, a od 27. juna do 9. jula boraviće na Zlatiboru. U tom periodu će odigrati četiri prijateljske utakmice: 30. juna sa Spartakom iz Subotice, 3. jula sa Mornarom iz Bara, 6. jula sa Tuzlom i 9. jula protiv Mladosti iz Lučana.