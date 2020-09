Do 5. oktobra i zatvaranja transfer pijace ostalo je samo još desetak dana, a Mančester Siti ni približno nema jasnu sliku ko će biti u kombinaciji za dva štoperska mesta. Ako je suditi po prošloj sezoni, levi štoper biće Ajmerik Laport kao neko ko izuzetno igra levom nogom, dok je za njegovog stalnog partnera konkurs i dalje otvoren. Ali, sreće za Mančester Siti na pijaci nema.

Pepu Gvardioli jeste ispunjena želja da se dovede Natan Ake iz Bornmuta za 40.000.000 evra, ali u svim dosadašnjim projekcijama nije predviđeno da on bude taj koji će sa Laportom deliti dobro i zlo ispred Edersonovog gola. Zato su se emisari Mančester Sitija dali u pohod za još jednim skupocenim štoperom kako bi se kompletirao tim za takmičarsku 2020/21, ali kako smo to već jednom objasnili, svi dosadašnji odgovori prodavaca bili su sa mnogo nula...

Klubovi su našli način kako da se bore sa najvećim evropskim bogatašima, a jedini metod koji pali je - ucena! Mančester Siti je odbijen na tri različite adrese, a prvenstveno je doveden u situaciju da mora papreno da plati željeno pojačanje, ako ga već toliko želi. Napoli sa Kaliduom Kulibalijem, Atletiko Madrid s Hose Marijom Himenezom i Sevilja s Žilom Kundeom - svi oni uspešno su dosad odbijali sve Sitijeve atake, zbog čega je Pep Gvardiola malo i nervozan pošto je skoro pa doveden pred svršen čin.

Da se razumemo, nije da Siti nema s kim da pokrpi štoperske pozicije, samo većina njih nisu igrači po Gvardiolinom ukusu. Siti u ovom trenutku za dva štoperska mesta pored Laporta ima još Natana Akea, Džona Stonsa, Erika Garsiju, Nikolasa Otamendija, Tosin Adarabioja, talentovanog tinejdžera Tejlora Harvud Belisa i povređenog Filipa Sandlera. Adarabioja, Harvud Belisa i Sandlera ne treba ni uzimati u ozbiljne računice, jer će verovatno svi oni verovatno na nove pozajmice ili u omladinski pogon u najgorem slučaju. Ako oduzmemo njih, svaki trener bio bi prezadovoljan što u rotaciji za dve štoperske pozicije ima čak petoricu reprezenativaca! Ali, to nije ono što Gvardiola želi.

Pre svih još po završetku prošle seozne odlučeno je da se Džonu Stonsu i Nikolasu Otamendiju daju odrešene ruke kako bi se budžet rasteretio njihovih plata, a od prodaje dobio novac za novu akviziciju. Stonsa su ispalili Čelsi i Arsenal koji su uzeli Tijaga Silvu, odnosno Gabrijela, dok se Everton još nećka oko toga da li da vrati momka na čijoj je prodaji pre četiri godine zaradio 55.600.000 evra! Otamendi jeste imao nekih dobrih rola kod Gvardiole, ali je i on mnogo grešio i iste su Siti znale skupo da koštaju. Osim toga, Otamendija su počele da stižu godine, pa jednostavno Gvardiola ne može da se pouzda u Argentinca i želi svežu krv. Podsetimo, Fernandinjo je najveći deo prošle sezone prinudno proveo kao štoper, što se takođe nije pokazalo kao najbolja stvar, jer je Brazilac u poodmaklim godinama i ne može više da prati jak intenzitet Premijer lige i Lige šampiona kao nekada.

Golobradi Erik Garsija je posle sezone adaptacije na prvi tim Sitija i solidne minutaže koju je dobio kod Gvardiole već rekao da nema nameru da produžava ugovor i da želi još ovog leta da ode s Etihada. Dugo je bila aktuelna tema prelaska u Barselonu, ali se interesovanje ohladilo po dolasku Ronalda Kumana, ali i zbog toga što je Siti tražio 40.000.000 evra za dečka koji je odigrao samo jednu profesionalnu sezonu, a pritom sad ima manje od godinu dana pre nego što postane slobodan. Da li će se Garsija sada pokajati zbog izgovorenog ne zna se, jer se još ništa nije konkretno dogodilo po pitanju obnavljanja saradnje.

Natan Ake (©Manchester City)

Natan Ake je projektovan kao neko ko bi jačao konkurenciju u Sitiju. Odigrao je već jedan meč za Siti u Premijer ligi, ostavio dobar utisak i čini se bar nakratko ublažio paniku na Etihadu. Ali, da je sve tako dobro kao što deluje na papiru, ne bi Gvardiola insistirao toliko na dovođenju kapitalca.

Sve je počelo od Kulibalija, ali je Aurelio de Laurentis ostao dosledan svojih želja, a to je da Siti za 29-godišnjeg Senegalca plati 80.000.000 evra čisto. Siti je pokušavao izokola, prvo s manjom sumom novca, pa onda dogurao do 70.000.000 evra fiksno, plus 7.000.000 za bonuse, ali ni to nije bilo dovoljno Napoliju – 80.000.000 ili ništa!

Zbog toga se vicešampion Engleske ubrzano okrenuo ka madridskom Atletiku i ponudio preko 85.000.000 evra za Hose Mariju Himeneza. Ali, na stadionu Vanda Metropolitano su tu ponudu glatko odbili...

“Siti nam je ponudio 85.000.000 evra za Himeneza, ali on je neverovatan igrač, a mi smo tim koji u svojim redovima želi baš takve”, izjavio je prvi čovek Rohiblankosa Enrike Serezo.

Siti je u međuvremenu pokucao i na Seviljina vrata i tražio Žula Kundea. Prva ponuda od 55.000.000 evra nije ni uzeta u razmatranje, u međuvremenu je Siti podigao ulog na 70.000.000 evra, a kada ni to nije bilo dovoljno, ubačen je i Otamendijev ugovor u pregovore. Sevilja je sve tri opcije počistila sa stola kao prašinu...

"Istina je da je jedan klub pokazao interesovanje za Žula Kundea. Mi smo proučili sve ponude, ali ih nismo prihvatili", izjavio je direktor Sevilje Monći.

Otkako je Vensan Kompani upao u hronične probleme sa povredama, Sitijeva ulaganja nisu bila samo usmerena na dovođenje njegovog idealnog partnera, već i zamene.

Samo u Gvardiolinoj eri na transfere Ajmerika Laporta i Džona Stounsa utrošeno je preko 120.000.000 evra, plus 40.000.000 na Natana Akea, a zajedno sa Pelegrinijevim “izumima“ Nikolasom Otamendijem i Elijakimom Mangalom taj trošak ide na blizu 250.000.000 evropskih novčanica! I opet Pep nije uspeo da sastavi kršten štoperski tandem, prvenstveno jer je Fernandinjo često morao da se povlači u poslednju liniju u nedostatku dobrih rešenja. A, da ne trošimo još redove na bekove i njihove cene...

Sitiju i Gvardioli sada već ozbiljno gori pod nogama. Reći če neko da su Siti i pogotovo Gvardiola imali neograničene budžete da kupe sve što im se poželi, ali ni to nije vredelo. Liga šampiona je i dalje nedosanjan san, a i Premijer liga mogla bi da postane upitna ako odbrana bude sastavljana uz pomoć štapa i kanapa, te alternativnih rešenja. Ma koliko papir bio jak, on ne igra fudbal, a među onima koje Gvardiola ima na raspolaganju očigledno nema dovoljno kvaliteta i hemije da se stvori šampionska veza.

Do kraja prelaznog roka ostalo je još samo desetak dana. Novog štopera nema na vidiku, a ni stari nisu pronašli uhlebljenje. Da li će Siti povući neki panični potez ili će Gvardiola ostati s raspoloživim snagama?

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com