Udarac za Siti: Semenjo propušta Arsenal, Barsu, Čelsi...

Besprekorno je Mančester Siti počeo sezonu u Premijer ligi, nanizao sedam pobeda, ali onda naišao na problem koji bi mogao da mu oteža posao u narednim mesecima. Tokom vikenda, u sudaru sa Ipsvičom povredio se Antoan Semenjo, a Enco Mareska na današnjoj konferenciji za medije potvrdio da krilo iz Gane čeka duža pauza.

"Nakon skenera nam je malo i laknulo jer su vesti bolje nego što smo očekivali. Mogao bi da pauzira osam nedelja, ali najvažnije za njega je da se dobro oporavi", rekao je Italijan.

Semenjo je odigrao po 90 minuta u prvih šest rundi Premijer lige, bio starter protiv Porta i Pari Sen Žermena u Ligi šampiona, a paradoksalno, povredio se u jedinom meču u kojem je ušao sa klupe. Mareska je odmarao nekolicinu igrača, uveo Semenja u 77, ali je 26-godišnjak morao da napusti teren posle svega 13 minuta.