Udarac za Siti: Semenjo propušta Arsenal, Barsu, Čelsi...
Vreme čitanja: 2min | pon. 19.10.26. | 16:52
Krilo iz Gane će pauzirati osam nedelja i neće biti dostupan za najmanje 13 utakmica
Besprekorno je Mančester Siti počeo sezonu u Premijer ligi, nanizao sedam pobeda, ali onda naišao na problem koji bi mogao da mu oteža posao u narednim mesecima. Tokom vikenda, u sudaru sa Ipsvičom povredio se Antoan Semenjo, a Enco Mareska na današnjoj konferenciji za medije potvrdio da krilo iz Gane čeka duža pauza.
"Nakon skenera nam je malo i laknulo jer su vesti bolje nego što smo očekivali. Mogao bi da pauzira osam nedelja, ali najvažnije za njega je da se dobro oporavi", rekao je Italijan.
Semenjo je odigrao po 90 minuta u prvih šest rundi Premijer lige, bio starter protiv Porta i Pari Sen Žermena u Ligi šampiona, a paradoksalno, povredio se u jedinom meču u kojem je ušao sa klupe. Mareska je odmarao nekolicinu igrača, uveo Semenja u 77, ali je 26-godišnjak morao da napusti teren posle svega 13 minuta.
Izabrane vesti
Momak kojeg je Siti prošlog januara platio Bornmutu 72.000.000 evra odlično je otvorio sezonu, upisao dva pogotka i tri asistencije, ali je nakon reprezentativne pauze usporio i ostao bez konkretnog učinka protiv Liverpula, PSŽ-a i Ispviča.
Pauza od osam nedelja podrazumevala bi povratak pre kraja 2026. godine, ali to znači da će Semenjo propustiti najmanje 13. utakmica. Među njih staju i derbi sa Arsenalom na Emirejtsu 29. dana novembra, dva sudara na Etihadu sa sjajnim Brajtonom pre toga (jedan u ligi, drugi u Liga kupu), kao i mečeve sa Barselonom na Kamp Nouu osmog decembra, odnosno Čelsijem u Mančesteru četiri dana kasnije.