Fudbaleri Ueske su dokazali da se neće lako predati. Da im Granada leži, jasno je posle večerašnjeg trijumfa (3:2). Iako su postigli tek 21 pogodak ove sezone, fudbaleri posledjneplasirane ekipe prvenstva šest puta su pronalazili put do mreže večerašnjeg protivnika (3:3 u prvom meču). Ostali su na dnu, ali su nade za opstanak značajno skočile. Ekipa sa Alkoraza posle trećeg trijumfa u prvenstvu ima 19 bodova, dva manje od Eibara, koji je prvi iznad crte. Ambicije Andalužana da se domognu evroscene večeras su pretrpele veliki udarac.

Dominirali su fudbaleri Ueske, posebno u prvom poluvremenu. Imali su loptu čak 63 odsto vremena u svojim nogama, ređale su se prilike pred golom Granade. Tri su iskoristili, jednu zahvaljujući desnom beku rivala Dimitriju Folkeru, a uspeli su čak i da promaše jedanaesterac. Granada je zaigrala bolje u nastavku, ali nedovoljno. Ekipe su bile prilično izjednačene u drugom delu, da bi sve postalo jasno kada su gosti ostali sa desetoricom u poslednjim trenucima susreta.

Gosti su poveli na Alkorazu. Bivši igrač Votforda Domingos Kina kao da je razljutio Uesku sjajnim golom u devetom minutu. Ušao je sa leve strane u sredinu i izvrsnim udarcem sa ivice kaznenog prostora doneo prednost svojoj ekipi.

Samo sedam minuta kasnije Ueska je imala idealnu priliku da poravna. Golman Rui Silva je skrivio penal, VAR je to potvrdio, a loptu je na kreč stavio Rafa Mir. Ipak, pogodio je stativu.





Nije to obeshrabrilo domaći sastav, koji u 31. minutu stiže do izjednačenja. Uhvatio je 22-godišnji Esriće volej u kaznenom prostoru Granade i na efektan način došao do svog prvog gola u Primeri. Postao je tako 25. strelac Ueske u elitnom rangu.

Posle izjednačenja, odbrana Granade se raspala kao kula od karata. Već ću 39. minutu domaćin stiže do preokreta. Riko posle centaršuta sa desne strane prebacuje loptu sa prve na drugu stativu glavom, na pravom mestu našao se Horhe Pulido i doneo prednost Ueski. Nastavile su se muke Granade posle kornera u 44. minutu, kada je nespretnom reakcijom Dimitri Folker skrenuo loptu u sopstvenu mrežu. Očas posla domaćin stiže do dva gola prednosti, sa kojom odlazi na odmor.

Nije se ipak gostujući sastav predavao. Igrao se 59. minut kada je posle centaršuta Maćisa put do mreže domaćina pronašao Alberto Soro. Bio je to prvi pogodak u Primeri za 21-godišnjeg fudbalera, a 100. put da je Ueska morala da vadi loptu iz mreže u najvišem rangu. Ipak, postalo je jasno da Granada neće osvojiti ni bod na Alkorazu, kada je u prvom minutu nadoknade sudija pokazao crveni karton Hermanu Sančezu.





PRIMERA – 24. KOLO

Petak

Betis - Hetafe 1:0 (0:0)

/Iglesijas 84pen/

Subota

Elče – Eibar 1:0 (1:0)

/Kalvo 33/

Atletiko Madrid – Levante 0:2 (0:1)

/Morales 30, De Frutos 95/

Valensija – Selta 2:0 (0:0)

/Valjeho 94, Gameiro/

Valjadolid - Real Madrid 0:1 (0:0)

/Kazemiro 65/

Nedelja

Barselona – Kadiz 1:1 (1:0)

/Mesi 32 pen – Fernandez 89 pen/

Sosijedad - Alaves 4:0 (1:0)

/Isak 41, 49, 62, Portu 73/

Ueska - Granada 3:2 (3:1)

/Esriće 31, Pulido 39, Folker 44 ag - Kina 8, Soro 59/

21.00: (2,70) Bilbao (2,95) Viljareal (2,90)

Ponedeljak

21.00: (4,00) Osasuna (3,20) Sevilja (2,05)

***kvote su podložne promenama