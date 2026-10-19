Uf, što kazna! "Uvređeni" Kristijano mora da plati 255 evra posle skandala

Da nije objavljeno zvanično, bilo bi smešno. Mada, i ovako je. Saga oko Kristijana Ronalda završena je odlukom disciplinske komisije kojom je najbolji fudbaler suspendovan na 30 dana zbog odlaska iz kampa nacionalnog tima pred duel sa Danskom, a uz to moraće da plati i novčanu kaznu od 255 evra!

Što bi se reklo današnjim slengom – uf, što kazna... Ronaldo je i pre konačne odluke bio preventivno suspendovan do okončanja disciplinskog postupka, a sada je zvanično da je izopšten iz obaveza reprezentacije. Međutim, postoji caka... Kako javlja najuticajniji portugalski list Abola, Ronaldova suspenzija takva je da će se završiti taman na vreme da bude u mogućnosti da nastupi protiv Danske kod kuće 14. novembra, onda i Velsa u Kardifu tri dana kasnije.