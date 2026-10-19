Uf, što kazna! "Uvređeni" Kristijano mora da plati 255 evra posle skandala
Vreme čitanja: 2min | pon. 19.10.26. | 20:15
Dobio je i suspenziju koja mu ističe taman pred meč sa Dancima
Da nije objavljeno zvanično, bilo bi smešno. Mada, i ovako je. Saga oko Kristijana Ronalda završena je odlukom disciplinske komisije kojom je najbolji fudbaler suspendovan na 30 dana zbog odlaska iz kampa nacionalnog tima pred duel sa Danskom, a uz to moraće da plati i novčanu kaznu od 255 evra!
Što bi se reklo današnjim slengom – uf, što kazna... Ronaldo je i pre konačne odluke bio preventivno suspendovan do okončanja disciplinskog postupka, a sada je zvanično da je izopšten iz obaveza reprezentacije. Međutim, postoji caka... Kako javlja najuticajniji portugalski list Abola, Ronaldova suspenzija takva je da će se završiti taman na vreme da bude u mogućnosti da nastupi protiv Danske kod kuće 14. novembra, onda i Velsa u Kardifu tri dana kasnije.
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Lopta je sada u polju selektora Žorža Žezusa i na njemu je da odluči hoće li zvati ponovo napadača Al Nasra za poslednje utakmice grupne faze Lige nacija. Njihov odnos je devalvirao posle incidenta koji se dogodio dan pre prvog susreta sa Dancima, kada je uvređeni Ronaldo napustio trening kamp posle Žezusovih izjava na konferenciji za novinare. Od tada smo videli ceo splet događaja, izjava i pokušaja da se veličina celog slučaja umanji, pa je valjda zato kazna i svedena na kazne koje su samo na papiru.
Ronaldo je bio starter u meču protiv Velsa 24. septembra, da bi tri dana kasnije u Oslu ostao na klupi u pobedi nad Norvežanima. Odatle korene vuče haos koji se dogodio pred duel sa Dancima.
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Portugalac je 6. oktobra izašao u javnost sa podužim saopštenjem u kojem je opisao ceo događaj iz svog ugla i tada je izjavio da će i dalje nositi dres reprezentacije. Predsednik Saveza Pedro Proensa obećao je da će svi relevantni faktori napraviti potrebne korake kako bi se Kristijano vratio u nacionalnu selekciju.
Kako je samo Ronaldo pljunuo na sebe i svoju karijeru...