Pored srpskih fudbalera Nikole Maraša i Radosava Petrovića, kao i bivšeg napadača Partizana Umara Sadika, ipak neće i novi trener Almerije biti Srbin.

Miroslav Đukić je važio za kandidata za novog trenera crveno-belih, kako su pisali španski mediji, ali na kraju nije prošao. Šansu da povede Almeriju ka Primeri dobio je Đaon Sisilija Rubi, nekadašnji trener Betisa, koji je već promovisan u klubu iz Andaluzije.

Potpisao je Rubi ugovor do juna 2023. godine, dobio je dres sa svojim prezimenom na leđima, sve formalnosti su završene i debitovaće za vikend na utakmici protiv Ovijeda u subotu.

Kako su objasnili u Almeriji, Rubi je izabran zato što je Uesku doveo do Primere, što je Espanjol izveo u Evropu, pa zna sve ono što je potrebno crveno-belima do kraja sezone, a to je promocija u elitni rang, bilo direktnim putem ili kroz baraž.