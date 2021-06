Iako su sve oči bile uprte u kvalifikacioni meč za Svetsko prvenstvo koji je reprezentacija Gaučosa odigrala protiv Čilea, posle intenzivne sezone i argentinski Liga kup je došao pred završni čin. Još samo jedna utakmica do spuštanja zavese. Maleni Kolon i veliki Rasing, noćas (23.55) će se suočiti u finalnom meču, koji će se održati na stadionu Bisentenario u provinciji i istoimenom gradu San Huan. Arbitraža u ovakvim susretima uvek je poverena najpouzdanijem, pa je tako glavni za pravdu u dvoboju zadužen iskusni Nestor Pitana.

Prvobitno je argentinski fudbalski savez finale zakazao za sredu u 21.00, na stadionu Uniko u Santjago del Esteru, ali bila bi to situacija koja bi timove dovela do toga da imaju samo 48 sati odmora između polufinalnih duela i najvažnijeg susreta u sezoni. Kao drugi problem, samo dan kasnije, pojavila bi se i kvalifikaciona utakmica nacionalne selekcije u istom gradu. Bilo je reči da se sve prebaci u prestonicu, ali zbog pogoršane epidemiološke situacije odluka je ostala da timovi odigraju finalni duel u mestu gde su trenirali i bili stacionirani tokom čitave prethodne nedelje.

Ovo je finale, a u "finalu treba pobediti"! Poslednjih dana mnogi ponavljaju ovu frazu, kao da u tom istom finalu ne postoji i onaj koji gubi. Ipak, ova odlučujuća utakmica ima vrlo različita značenja za sukobljene strane. Baz sumnje, važno je i jednima i drugima, ali za Kolon, to bi značilo istorijski uspeh i prvu titulu vladara argentinskog fudbala. Veliki je pritisak, a nimalo lak zadatak za igrače i trenera Sabalerosa, koji znaju da pobedom zauvek mogu da ostave neizbrisiv trag u istoriji kluba.

Tim iz Santa Fea, za svojih 116 godina postojanja, nije uspeo da osvoji nijedan šampionski pehar. Poslednji put nadomak velikog uspeha bio je 2019. godine u finalu Kopa Sudamerikane, kada je u Asunsionu, prestonici Paragvaja, poražen od ekvadorskog Independijente del Valjea, posle jedanaesteraca, rezultatom 3:1, a gde je sadašnji kapiten ekipe Luis Migel Rodrigez promašio odlučujući penal. Sa druge strane, njihov sadašnji trener Eduardo Domingez, takođe je doživeo neuspeh u finalu Sudamerikane, kada je 2015. godine sa Urakanom poražen od kolumbijskog Independijentea. Opet, na popularno "Groblje slonova", stigao je kao šampion Urugvaja sa Nasionalom za 2019. godinu.

Kao što se obično dešava u odlučujućim i velikim utakmicama, grupa navijača Sabalera, razvila je ispred trening centra transparent podrške svojim igračima, poručujući im:

"Niko nije umro zbog izgubljenog finala, ali znajte da ćemo pobedom u njemu, umreti s mirom. Napred momci".

Na strani Rasinga situacija i pogled na finale je dosta drugačiji. Akademci iz Aveljanede će težiti da savladaju Kolon, čime bi se izjednačili sa Bokom Juniors, trenutnim vladarom nacionalnih kupova, koji poseduje 14. trofeja u svojim vitrinama. Bilo bi to ogromno priznanje za Huana Antonija Picija, koji jeu januaru ove godine preuzeo kormiloRasinga. Nekada kao igrač sa najupečatljivijim nastupima u dresu Valensije, a danas kao strateg, Pici je već beležio velike uspehe u svojoj trenerskoj karijeri. Posebno se ističe trofej na stogodišnjici Kopa Amerike iz 2016. godine sa selekcijom Čilea, kao i Inicijalni turnir argentinske lige 2013. sa San Lorencom i čileanska liga sa Universidad Katolikom u sezoni 2010.

Oba sastava su u ligaškom delu takmičenja nastupala u Zoni A, zbog čega su ove sezone već odigrali jedan međusobni duel, pre nešto više od mesec dana. Tada je Rasing bio uspešniji rezultatom 2:1, zahvaljujući pobedonosnom golu koji je postigao Huan Kaseres duboko u sudijskoj nadoknadi. Ipak, ovaj poraz nije omeo Sabalere, koji su do kraja uspeli da zadrže lidersku poziciju na tabeli.

Akademci su tek u poslednjem kolu uspeli da izbore plasman u eliminacionu fazu i to pobedom od 2:0 nad San Lorencom, inače direktnim konkurentom, kome su tako preuzeli poziciju četiri sa 21 osvojenim bodom, iz šest pobeda, tri remija i četiri poraza. Potom je u četvrtfinalu, posle penal serije eliminisan Velez, tim koji je završio kao lider Zone B, a u polufinalu pala je i Boka. Ponovo posle penal završnice zahvaljujući prečki Karlosa Teveza i odbrani Gastona Gomeza koji je zaustavio šut Dijega Gonzalesa.

Kolon je ligaški deo završio kao vodeći u Zoni A sa 25 osvojenih bodova, koji su došli kao rezultat sedam pobeda i četiri remija, dok je u čitavom dosadašnjem delu takmičenja pretrpeo tek dva poraza. Prvi od River Plejta, a drugi već spominjani od svog noćašnjeg rivala Rasinga. U četvrtfinalu, kao i svi mečevi te faze, prošao je posle penal ruleta, a Sabalerosi su bili uspešniji od Taljeresa iz Kordobe. Ipak, u polufinalu nisu dozvolili da ponovo puka sreća odlučuje o njihovoj sudbini, pa su tokom 90 minuta "tukli" Independijente golovima Santjaga Pjerotija i Luisa Migela Rodrigeza iz penala, kome je to bio osmi gol u ovoj sezoni, a koji ga čini najboljim strelcem takmičenja zajedno sa kolumbijskim napadačem u redovima Milionera, Rafaelom Santosom Borem.

Posle pobede nad Đavolima iz Aveljanede od 2:0 i ulaskom u finale, Rodrigez je bio veoma zadovoljan postignućem, pa se posle meča nakratko osvrnuo i na svoju budućnost u klubu. Popularni El Pulga, koji je ove godine proslavio 36. rođendan, ima ugovor sa Kolonom koji ističe 30. juna i još nije rešio svoju budućnost. Na pitanja, da li mu je ovo finale ujedno i poslednji meč za Sabalere, vešto je izbegavao konkretan odgovor kao i detalje.

"Kada su mi rekli da ostanem i produžim ugovor rekao sam Eduardu da već imam poprilično godina i da verovatno neću moći fizički da ispratim ritam saigrača. Bliži se istek ugovora i ne znam da li će to biti moja poslednja utakmica. Znam samo da želim da je završim na najbolji mogući način. Nadam se da možemo postati šampioni, a onda ću već odlučiti šta, i kako dalje".

Rasing i Kolon do sada su pokazali da gaje slične stilove igre. To su dve ekipe koje su više orijentisane na odbranu i čuvanju sopstvenog gola, nego za postizanje istog. Oba sastava su polufinalne susrete završila bez povreda u igračkom kadru, ali ove srede alarmi su počeli da se oglašavaju u oba tabora zbog pojave slučajeva pozitivnih na korona virus. Na strani Akademaca, potvrđeno je da iz navedenih razloga u San Huan nije otputovao Hulijan Lopez, uprkos činjenici da su mu prvi testovi pokazivali negativan rezultat.

U međuvremenu, na strani Sabalera, Fakundo Farijas je imao pozitivne rezultate u brzim testovima, ali je PCR bio negativan, pa se tako igrač vratio treninzima. Međutim, satima kasnije saznalo se da je reč o grešci prilikom učitavanja podataka i da je ipak pozitivan na korona virus, te je odmah izolovan od ostatka tima.

Kolon će pokušati da nastavi pobednički niz i u finalu. Sastav sa "Groblja slonova" nije poražen u poslednja četiri susreta, a pritom je ostvario tri pobede i remi protiv Taljeresa, koji se na kraju ipak završio pobedom pri izvođenju jedanaesteraca. U Timu Sabalera od samog starta takmičenja do naročitog izražaja dolazili su prvenstveno golman Leandro Burijan, kao i Fakundo Garses u odbrani, Aleks Kastro u veznom redu i naravno Luis „Pulga“ Rodrigez u napadu.

Eduardo Domingez neće moći da računa na defanzivca Rafaela Delgada. Levi bek je zaradio peti žuti karton protiv Independijentea i zbog toga neće biti u protokolu za finale. Ipak, čelnici kluba poslali su molbu za brisanje kartona u argentinski fudbalski savez, a koja je sinoć zvanično odbijena. Zauzvrat, Erik Meza je odradio suspenziju zadobijenu crvenim kartonom u duelu sa Taljeresom, pa se upravo on pojavljuje kao moguća zamena u odbrani. Pored toga, defanzivnu liniju potresa i odsustvo Bruna Bjankija, koji je napustio teren u meču sa Independijenteom usled povrede kolena leve noge i još se nije oporavio, a pod znakom pitanja je još jedan odbrambeni igrač Paolo Golc, za koga nema preciznih informacija da li se oporavio od povrede i da li će uopšte biti na spisku za noćašnji duel.

Ni Huan Antonio Pici još nije definisao startnih 11, a već je pravio modifikacije u duelu sa Bokom Juniors. Akadamija u finalu neće moći da računa na prvog čuvara mreže Gabrijela Arijasa i Eugenija Menu koji su pozvani u selekciju Čilea za trenutne nastupe u kvalifikacijama. Gaston Gomez je za sada dobro i adekvatno zamanio Arijasa na golu, a Lukas Orban je zaigrao na Meninom mestu na kom će, po svemu sudeći, ostati i na noćašnjem susretu, dok se kao njegova alternativa pojavljuje mladi Ignasio Galvan.

Rasing se trenutno nalazi u najboljoj formi od početka sezone, pošto je sastavio niz od sedam utakmica bez poraza u svim takmičenjima, pritom uspevajući da ne primi nijedan gol. Posle eliminacije Boke Juniors u tim španskog stručnjaka vraćaju se dva ključna igrača. Huan Kaseres se oporavio od povrede skočnog zgloba, uveliko trenira sa ekipom i u stanju da ponovo zaigra, a pored njega i Maurisio Martinez je odradio suspenziju, koju je zaradio protiv Veleza u četvrtfinalu i može da se vrati u tim umesto Anibala Morena koji ga je menjao na poziciji ofanzivnog veziste.

Ono što je zanimljivo, a vezano je za stratege obe ekipe, jeste da će se malo ko setiti da je Huan Antonio Pici imao kratku epizodu kao trener Kolona u sezoni 2005. A još nekolicina se može prisetiti da je Eduardo Domingez kao igrač odigrao jednu sezonu za Rasing, onu iz kampanje 2003/04. Bili su to trenuci, koje bi da mogu, najradije zaboravili obojica.

Najbolniji deo, bar na sentimentalnom nivou, doživeo je trener Akademaca, koji je uspeo da u tehničkom dvojcu sa Čemom del Solarom komanduje tek na tri utakmice Kolona, protiv River Plejta, Estudijantesa i Arsenala i sve su se završile porazima, zbog kojih je bukvalno izbačen iz kluba. Pici je kao dečak navijao za Sabalere i bio je veoma razočaran u svoje, inače, prvo trenersko iskustvo.

"Taj događaj je znatno odložio moju trenersku karijeru. Problem je bio što tadašnji predsednik Kolona, Horasio Daras, nije bio predsednik, već marioneta Vignatija i nikada nisu bili uvereni da bih mogao da budem trener. Sada, posle toliko godina, mislim da su mi to mesto ponudili jer nisu pronašli druge mogućnosti, a ja sam pogrešio što sam prihvatio, ne znajući njihove krajnje namere", izjavio je svojevremeno Pici u intervjuu za El Grafiko.

I Eduardo Domingez je takođe imao svoju neprijatnu epizodu, kada je 15. februara 2004. godine u dresu Rasinga zadobio frakturu desnog kolena. Neodgovornost kluba koja je usledila prema njemu, navela ga je da ga tuži, a godinama kasnije pravda mu je konačno izašla u susret. U oktobru 2011, sedam godina kasnije, Rasing mu je isplatio odštetu u iznosu od 250.000 pezosa, iliti oko 2.200 evra, plus kamate i troškovi. Ipak, za razliku od svog kolege, iz sada suprotnog tabora, Domingez je odigrao 10 utakmica za Akademce, među koje je došao iz redova Olimpa kao drugi centralni, a po mogućstvu i levi bek. Posle oporavka od povrede, prešao je u rivalski Independijente.

Ukršteni nesrećnim uspomenama, istorija će ih navesti na isti put mnogo godina kasnije. Huan Antonio Pici, danas je daleko od onog neiskusnog trenera i pokušaće da svojoj karijeri pridoda novu titulu, pored već stečenih sa San Lorencom, Universidad Katolikom i reprezentacijom Čilea. Što se tiče Eduarda Domingeza, osim osvajanja urugvajskog prvenstva sa Nasionalom, nema nekih značajnijih uspeha, a s obzirom na to da u septembu puni tek 44 godine, smatra se jednim od mlađih u trenerskim vodama. Ipak na pragu je ulaska u istoriju Sabalera, sa kojima ima priliku da osvoji prvi trofej argentinskog klupskog fudbala.

"Mi smo treći velikan", bila je izjava posle pobede nad Bokom, koju je izrekao predsednika Rasinga Viktor Blanko u jednom od gostovanja u sportskim emisijama.

Kampanja Akademaca poslednjih godina učinlia je da se pozicioniraju kao jedan od najboljih timova u svakom takmičenju. Ne samo za navijače, već i za ceo argentinski fudbal. Predsednik kluba svestan je promene koju je ta institucija imala i demonstrirao ju je frazom koja je pokrenula debatu na društvenim mrežama.

"Već dugo radimo na tome da Rasing postane treći po veličini u Argentini. Nemam sumnju da danas imamo to mesto".

Uprkos činjenici da je to pitanje koje je uvek stvaralo debate koje uključuju navijače protivničkog Independijentea i San Lorenca, trenutna realnost je da Blankoveizjave imaju i te kako čvrstog osnova. Od 2014. do danas Rasing je uspeo da bude konkurentan u svim sportskim dostignućima, uključujući osvojene trofeje u Prelaznom turniru Primere 2014, kao i samu Primeru u sezoni 2018/19, a poslednji pehar stigao je 2019. godine u vidu Superlige Argentine. Stalan je učesnik međunarodnih takmičenja, a ove sezone ponovo se našao među 16 najboljih u Kopa Libertadores. Predsednik je već tokom polufinalne utakmice izrazio želju da se u finalu sastanu sa klasičnim rivalom, Independijenteom. Međutim, ovo se neće dogoditi, jer su Đavoli doživeli eliminaciju upravo od Kolona.

Iako ankete pokazuju da se Rasing nalazi na četvrtom mestu najpopularnijih klubova u Argentini, dok je San Lorenco na petom, a večiti rival ispred njih, Viktor Blanko smatra da su ispred Akademije pozicionirani samo River i Boka, što broj njenih trofeja i dokazuje. Stvarnost je takva da je reč o kontroverzi koja, čini se, nema kraja i koja će uvek biti na usnama svih obožavalaca.

Sa druge strane, u taboru omalenog Kolona, trener Sabalera bio je ponosan na trijumf protiv Independijentea i na samopouzdanje svojih igrača, koji su izborili prvo finale nekog nacionalnog turnira u istoriji kluba.

"Neko sanja ovakve situacije. I to je ono od čega se počinje, ako ne sanjamo, teško je takmičiti se. To nas je dovelo do finala. Biti u toj borbi, pruža nam osećaj sreće", istakao je Domingez na sinoćnoj konferenciji za medije.

Na poslednjih 10 okršaja ovih ekipa Rasing je uspeo da ostvari čak pet trijumfa, računajući i poslednji u ligaškom delu tekuće sezone, dok je Kolon slavio tek jednom. Poslednji put to se desilo u martu 2018. godine i to na strani rezultatom 3:1, a čak četiri puta meč je završen bez pobednika.

LIGA KUP ARGENTINE - FINALE (SAN HUAN)

Petak

