Umalo Malaga da pobegne sa dna: Jedino ona i Avr nikog nisu dobili u „ligama petice“
Vreme čitanja: 5min | pet. 23.10.26. | 23:11
Andalužani bili blizu pobede, Alaves minut pre kraja stigao do boda – 1:1
Do petka uveče samo tri ekipe u „ligama petice“ nisu znale za pobedu. Činilo se da će ostati samo jedna, jer je Borusija iz Menhengladbaha iznenađujuće dobila Štutgart, a Malaga flertovala sa trijumfom u Vitoriji, ali nije izdržala, pa je, uz Avr, ostala u „neželjenom društvu“.
Posle uvodnog susreta desete etape La Lige zadovoljnih – nema. Andalužani su propustili sjajnu priliku da najbolju partiju sezone krunišu premijernim slavljem od povratka u elitu, dok je Alaves umesto unapred uknjižena tri boda morao da se zadovolji samo jednim. I to se spasao pred sam kraj – 1:1.
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Malaga je bila bolji rival, kad se pogledaju prilike i kvalitet istih. Igrala je dobro na oba kraja terena, jer je njena odbrana, koja je u nedelju uveče poklekla čak pet puta protiv Sosijedada, izgledala čvrsto, ali se u Andaluziju vraća nezadovoljna. Iako je vodila. A povela je zahvaljujući sjajnom Adrijanu Ninju, koji je pred kraj prvog poluvremena izbegao ofsajd zamku i posle sjajnog proigravanja Ramona Enrikesa savladao Antonija Siveru. Bio je to treći uzastopni pogodak 22-godišnjeg napadača i nagoveštaj šta Malaga može.
I pre i posle toga, ekipa Huana Fransiska Funesa imala je zrelije prilike, dok je Alaves delovao neprepoznatljivo, bez oštrine u duelima, ukočen i statičan. Tako je bilo sve dok njegov trener Kike Sančes Flores nije počeo da menja: uveo je dvojicu novih napadača (Tonija Martinesa i Aitora Manjasa), meč završio sa tri centarfora (ostao Lukas Boje, a izašao Marijano), oslonio se na krila i kad je tako posložen domaćin krenuo da pritiska, bilo je samo pitanje trenutka kada će izjednačiti. Uspeo je minut pre 90, kad je golman Alfonso Erero najpre zaustavio pretnju Martinesa iz vazduha, ali samo tako da odbije loptu na nogu rezervisti Manjasu, za njegov prvi gol u seniorskoj karijeri.
Alaves je ovim ishodom niz bez pobede produžio na šest mečeva, dok je Malaga propustila priliku da pobegne sa poslednjeg mesta na tabeli.
PRIMERA – 10. KOLO
Petak
Alaves – Malaga 1:1 (0:1)
/Manjas 89 – Ninjo 44/
Subota
14.00: (1,75) Rajo Valjekano (3,60) Elče (4,90) MOZZART RELAX
16.15: (2,35) Rasing Santander (3,50) Espanjol (2,95) MOZZART RELAX
18.30: (3,25) Valensija (3,45) Viljareal (2,20) MOZZART RELAX
21.00: (1,25) Atletiko Madrid (6,50) Deportivo La Korunja (10,5) MOZZART RELAX
Nedelja
14.00: (1,55) Atletik Bilbao (3,70) Hetafe (7,00) MOZZART RELAX
16.15: (2,95) Selta (3,40) Betis (2,40) MOZZART RELAX
18.30: (1,62) Sosijedad (3,90) Levante (5,60) MOZZART RELAX
21.00: (1,65) Barselona (5,40) Real Madrid (4,00) MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (1,95) Sevilja (3,45) Osasuna (4,00) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama