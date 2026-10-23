Umalo Malaga da pobegne sa dna: Jedino ona i Avr nikog nisu dobili u „ligama petice“

Do petka uveče samo tri ekipe u „ligama petice“ nisu znale za pobedu. Činilo se da će ostati samo jedna, jer je Borusija iz Menhengladbaha iznenađujuće dobila Štutgart, a Malaga flertovala sa trijumfom u Vitoriji, ali nije izdržala, pa je, uz Avr, ostala u „neželjenom društvu“.

Posle uvodnog susreta desete etape La Lige zadovoljnih – nema. Andalužani su propustili sjajnu priliku da najbolju partiju sezone krunišu premijernim slavljem od povratka u elitu, dok je Alaves umesto unapred uknjižena tri boda morao da se zadovolji samo jednim. I to se spasao pred sam kraj – 1:1.