Od Pare sa severa do južnog Rio Grandea, i od velelepnih plaža Baije na istoku, pa sve do zapada i gustih prašuma Amazonije, već duže od dve nedelje, drugoligaški karavan bez ijednog dana prestanka kruži Brazilom. Pre tačno mesec dana startovala je Serija B, a već smo na pragu 8. kola, gde nas noćas (23.55) pored ostalih očekuje i duel između unapred prežaljene Konfijanse i Koritibe, jednog od glavnih kandidata za povratak u elitno društvo.

I pored toga što su joj unapred prognozirali tešku borbu za opstanak, usled malog budžeta i odlaska pojedninih igrača, Konfijansa je prihvatila ulogu autsajdera. Jer "kada si unapred otpisan, nemaš šta da izgubiš". Iako je pred sam početak sezone sastav Rodriga Santane značajno oslabljen odlaskom napadača Lukasa Barselosa i Kristijana Pereire, tim je u prethodnih sedam kola pokazao veliku borbenost i istrajnost u nameri da slomi zube svima onima koji su računali na "sigurne" bodove.

23.55: (2,45) Konfijansa (2,90) Koritiba (3,05)

Industrijski zmajevi iz Arakaža trenutno su stacionirani na sredini tabele, gde sa osam osvojenih bodova dele 11. mesto sa Botafogom i Alagoanom (CSA). U prošlom kolu na gostovanju u Ponta Grosi protiv ekipe Operarija viđen je remi bez golova, što je bila njihova druga utakmica bez postignutog gola u novoj sezoni, ali isto tako i druga uzastopna bez primljenog pogotka, pored ranije izvojevane pobede nad Vila Novom. Ono što bi na umu trebalo da imaju igrači Koritibe je to što Konfijansa u dosadašnja četiri susreta na svom Batistau nije doživela poraz. Na njemu je zabeležila dve pobede i dva remija, uz samo dva primljena gola. I pored odlaska dvojice napadača, tačnije povratka u Fluminense i Searu, u napadu Zmajeva do izražaja je došao Neto Berola. Nekadašnji član šampionske generacije Atletiko Mineira sa kojim je pokorio Zeleni kontinent 2013. godine, u dosadašnjem toku prvenstva postigao je četiri gola, što ga trenutno stavlja na drugo mesto liste najboljih strelaca u šampionatu.

Sa druge strane, pored toga što juri ekspresni povratak u elitni rang Koritiba je na korak do obaranja sopstvenog rekorda u mečevima bez primljenog gola. Naime, Zeleni tim iz Parane najduži niz bez kapituliranja zabeležio je u sezoni 2016, a trenutno se sa tri uzastopna susreta na kojima je sačuvao mrežu netaknutom izjednačio sa pomenutim rekordom. Dva centralna bekla Enrike i Lusijano Kastan, kao i golman Vilson Rodrigez čine defanzivni bedem i zajedno sa ostalom družinom imaju priliku da se na meču sa Konfijansom upišu kao najčvršća odbrana u istoriji kluba.

Trener Gustavo Morinigo ponovo će na raspolaganju imati kompletnu odbranu, dok se u veznom redu, ipak očekuju izvesne promene. Rafael da Silva, koji čak nije ni otputovao sa timom za Arakažu, i dalje se oporavlja od bola u mišićima, a na spisku za noćašnji okršaj neće se naći ni najbolji strelac ekipe Leo Gamaljo. Napadač je suspendovan pošto je u proteklom kolu na meču sa Guaranijem zaradio treći žuti karton u dosadašnjem toku prvenstva.

IZBOR UREDNIKA

Kao njegova zamena pominjala su se imena čak trojice napadača, ali se paragvajski stručnjak opredelio da u prvi tim i startnu postavu pozove i uvrsti Luiza Giljermea (18). Mladi napadač je član Koritibe za uzrast do 20 godina i bio je najbolji strelac Kupa Brazila u pomentom uzrastu, koji je pre nekoliko dana njegova ekipa osvojila savladavši vršnjake iz Botafoga. Giljerme je član Koritibe od 2015. godine, sa kojom ima ugovor od 31. oktobra 2023. Njegova trenutna vrednost procenjuje se na oko 3.000.000 evra. Prethodnih dana, klub je saopštio da je za napadača veoma zainteresovan jedan ukrajinski tim, pri tom ne preciziravši na koga se tačno odnosi. Međutim, čelnici Koritibe nisu bili zadovoljni ponudom, te će igrač vrlo verovatno ostati u rodnom Brazilu.

Ova dva tima, do sada se nisu međusobno sastajala u nacionalnim prvenstvima, a ni u kup takmičenjima, barem ne u zvaničnim duelima. Konfijansa je od 2020. godine ponovo postala član Serije B, dok je iste sezone Koritiba promovisana u Seriju A. I to bi ukratko bio primer njihovih mimoilaženja kroz istoriju brazilskog fudbala sve do noćas, kada se po srednjevropskom vremenu oko ponoći, na Batistau, očekuje njihov prvi zvanični okršaj.

BRAZILSKA SERIJA B - 8. KOLO

Utorak

Operario - Vila Nova 1:2 (1:1)

/Bueno da Silva 42 - Artur 6, Aleson 81/

23.55: (2,45) Konfijansa (2,90) Koritiba (3,05)

Sreda

02.30: (3,00) CRB (2,90) Nautiko (2,50)

02.30: (2,55) Remo (2,65) Sampajo Korea (3,20)

21.30: (2,40) Ponte Preta (2,90) CSA (3,15)

22.00: (2,00) Bruske (3,00) Pelotas (4,00)

23.55: (1,95) Kruzeiro (3,30) Guarani (3,80)

23.55: (2,60) Gojas (2,90) Vasko da Gama (2,95)

23.55: (2,60) Londrina (2,90) Avai (2,85)

Četvrtak

02.30: (1,97) Botafogo (3,25) Vitorija (3,80)

***kvote su podložne promenama

Piše:Đorđe RADONJIĆ