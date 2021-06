Trend forsiranja mlađih igrača se nastavlja u Metalcu. Stigla su dvojica novajlija, obojica imaju po 23 godine.

Novi članovi milanovačkog kluba su vezista Vasilije Đurić i ofanzivac Marko Šarić, koji su potpisali ugovore na dve godine.

Vezista Vasilije Đurić (23), stiže iz TSC-a, a pre toga je igrao za omladinski tim Crvene zvezde, pa za OFK Beograd, Sinđelić i Inđiju.

„Susretao sam se s Metalcem u Prvoj i Superligi više puta. Ali, nisam znao mnogo toga o samom klubu. Kada sam se raspitao, svi su mi rekli da je to zdrava priča, zdrava sredina, zbog toga sam se i odlučio na ovaj potez“, rekao je Đurić.

Pojačanje u ofanzivnoj liniji tima je Marko Šarić (23), koji je u prethodnoj sezoni igrao za Rad, a veći deo karijere je proveo u Čukaričkom.

„Čuo sam sve najbolje i najlepše o Metalcu, posebno da je to prava sredina za nas, mlade igrače, tako da sam se brzo odlučio na ovaj korak i lako sklopio dogovor. Većinu budućih saigrača već poznajem s terena. Siguran sam da ću zajedno s njima dati sve od sebe, kao i do sada u svakom klubu gde sam bio, da ostvarimo dobre rezultate, to je ono što mogu da obećam navijačima Metalca“, poručio je Šarić.