Đuričić se naljutio na trenera što ga je protiv Pafosa uveo tek u nadoknadi vremena
Vreme čitanja: 2min | čet. 22.10.26. | 12:52
Nekadašnji reprezentativac Srbije navodno posle meča tražio sastanak sa trenerom APOEL-a Nikolaosom Papadopulosom
Odabrao je ovog leta Filip Đuričić da pređe u APOEL iz Nikozije pre nekih drugih opcija, zato što je verovao da će u kiparskom prvoligašu da ima ulogu zvezde tima. Međutim, od početka sezone je 34-godišnji fudbaler odigrao samo jednu utakmicu od početka do kraja, a navodno posle meča prošlog ponedeljka nije krio nezadovoljstvo. Kako kiparski portal Bala piše, Đuričić je zahtevao sastanak sa trenerom Nikolaosom Papadopulosom, da mu objasni zašto ima takav status kod njega.
Naime, Đuričić je bio starter na prvih pet mečeva kiparskog šampionata, ali minutaža mu je postepeno opadala. U ponedeljak u derbiju sa Pafosom (0:0) prvi put se iskusni vezista preselio na klupu. Štaviše, Papadopulos ga je u igru uveo tek u nadoknadi vremena, kada je bilo prekasno da bilo šta promeni na terenu. Samo kako bi njegovom izmenom ukrao malo vremena i presekao igru.
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Đuričić je letos bio slobodan u izboru novog kluba, pošto mu je istekao ugovor sa Panatinaikosom. Pominjala se u javnosti opcija da se vrati u Herenven, ali ipak je odabrao Kipar. Zasad navijači APOEL-a još uvek čekaju nešto konkretno od njega, pošto još nije zabeležio ni gol, ni asistenciju.
18.45: (1,62) Pafos (3,70) Riga (5,25) – MOZZART RELAX
Posle šest kola tim iz Nikozije je tek sedmi na tabeli, prvi ispod crte za plasman u plej-of, sa osam bodova. Čak sedam manje od lidera AEL-a iz Limasola.
Inače, Đuričićev rival Pafos, posle kojeg je i došlo do problema, ovog četvrtka će ponovo izaći na teren. Od 18.45 časova će ugostiti letonsku Rigu u 2. kolu Lige konferencije.
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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao
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LIGA KONFERENCIJE – 2. KOLO
Četvrtak
16.30: (5,40) Kairat (4,00) Panatinaikos (1,62) – MOZZART RELAX
18.45: (2,35) Crvena zvezda (3,55) Kopenhagen (3,00) – MOZZART RELAX
18.45: (2,00) Hetafe (3,40) Lugano (3,90)
18.45: (2,90) Iberija 1999 (3,35) Mjelbi (2,45)
18.45: (5,40) Inter Eskaldes (4,00) Univerzitatea Krajova (1,60)
18.45: (14,0) Jablonec (6,75) Brajton (1,20)
18.45: (4,60) Kauno Žalgiris (4,00) Bran (1,80)
18.45: (1,43) Nordsejland (4,80) CSKA Sofija (6,50)
18.45: (1,62) Pafos (3,70) Riga (5,25) – MOZZART RELAX
18.45: (1,27) Trabzon (5,40) Harts (9,00)
21.00: (1,50) Orhus (4,00) Egnatija (6,00) – MOZZART RELAX
21.00: (2,55) Ajaks (3,60) Atalanta (3,05)
21.00: (1,80) Borac Banjaluka (3,45) KuPS (4,50) – MOZZART RELAX
21.00: (1,95) Braga (3,40) Gent (4,10)
21.00: (12,0) Linkoln Red Imps (6,50) Tvente (1,22)
21.00: (1,65) Midtjiland (4,10) Sint Trojden (4,60) – MOZZART RELAX
21.00: (2,15) Monako (3,50) Frajburg (3,30)
21.00: (2,95) Tun (3,50) Hajduk Split (2,35)
***Kvote su podložne promenama