Đuričić se naljutio na trenera što ga je protiv Pafosa uveo tek u nadoknadi vremena

Odabrao je ovog leta Filip Đuričić da pređe u APOEL iz Nikozije pre nekih drugih opcija, zato što je verovao da će u kiparskom prvoligašu da ima ulogu zvezde tima. Međutim, od početka sezone je 34-godišnji fudbaler odigrao samo jednu utakmicu od početka do kraja, a navodno posle meča prošlog ponedeljka nije krio nezadovoljstvo. Kako kiparski portal Bala piše, Đuričić je zahtevao sastanak sa trenerom Nikolaosom Papadopulosom, da mu objasni zašto ima takav status kod njega.

Naime, Đuričić je bio starter na prvih pet mečeva kiparskog šampionata, ali minutaža mu je postepeno opadala. U ponedeljak u derbiju sa Pafosom (0:0) prvi put se iskusni vezista preselio na klupu. Štaviše, Papadopulos ga je u igru uveo tek u nadoknadi vremena, kada je bilo prekasno da bilo šta promeni na terenu. Samo kako bi njegovom izmenom ukrao malo vremena i presekao igru.