Uroš Račić opet asistent u Grčkoj: Nije tako lako kao što izgleda
Vreme čitanja: 2min | pon. 26.10.26. | 13:38
Srpski fudbaler je pomogao Arisu da savlada Atromitos sa 3:1 (3:1)
U nedelju je Aris pobedom nad Atromitosom (3:1) došao do četvrte pozicije na tabeli Superlige Grčke, a bitnu ulogu u tom trijumfu je imao i povremeni srpski reprezentativac Uroš Račić. Bio je 28-godišnji vezista asistent u 27. minutu kod pogotka Žeremija Petrisa za konačnih 3:1.
Posle tog meča Račić je za grčke medije analizirao utakmicu u Solunu, ali i izneo očekivanja u nastavku sezone. Ovo je inače bio treći uzastopni trijumf Arisa u prvenstvu.
“Zaslužili smo pobedu. Važno nam je bilo da nastavimo sa dobrim rezultatima. Radili smo vredno, stvarali šanse i mislim da smo pokazali da više želimo bodove. Nije nas poremetio ni rano primljen gol, nastavili smo da igramo dobro. Možda smo se pred kraj malo umorili, ali na kraju smo došli do cilja”, kazao je Račić.
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Već za dva dana Aris čeka težak meč u 3. kolu Kupa Grčke – gostovanje Panatinaikosu u Atini.
“Moramo da idemo korak po korak. Sada imamo kup, gde želimo da pobedimo, a posle toga se okrećemo prvenstvu. Imamo još prostora za napredak. Mislim da uz pravu podršku možemo da nastavimo sa pobedničkom serijom. Nije toliko lako, kao što možda izgleda”, poručio je Račić.
Nekadašnji fudbaler OFK Beograda, Crvene zvezde, Valensije, Brage, Sasuola i VBA je jedan od boljih igrača Arisa. Od početka ove sezone na osam utakmica ima učinak od tri asistencije, kao i jednog gola, postignutog u Kalamati.
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