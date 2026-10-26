Uroš Račić opet asistent u Grčkoj: Nije tako lako kao što izgleda

U nedelju je Aris pobedom nad Atromitosom (3:1) došao do četvrte pozicije na tabeli Superlige Grčke, a bitnu ulogu u tom trijumfu je imao i povremeni srpski reprezentativac Uroš Račić. Bio je 28-godišnji vezista asistent u 27. minutu kod pogotka Žeremija Petrisa za konačnih 3:1.

Posle tog meča Račić je za grčke medije analizirao utakmicu u Solunu, ali i izneo očekivanja u nastavku sezone. Ovo je inače bio treći uzastopni trijumf Arisa u prvenstvu.

“Zaslužili smo pobedu. Važno nam je bilo da nastavimo sa dobrim rezultatima. Radili smo vredno, stvarali šanse i mislim da smo pokazali da više želimo bodove. Nije nas poremetio ni rano primljen gol, nastavili smo da igramo dobro. Možda smo se pred kraj malo umorili, ali na kraju smo došli do cilja”, kazao je Račić.