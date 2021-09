Beše prvo surova dominacija Rodžera Federera i njegovih 12 grend slem trofeja od Vimbldona 2003. do Ju-Es Opena 2007. Zatim je Rafael Nadal strahovladu sa Rolan Garosa proširio i na druge terene i za tri sezone, od 2008. do 2010, uzeo šest pehara. Onda je Novak Đoković probio barijeru i pokazao prvomenutoj dvojici da je sazreo i da može da se kida sa njima, pa je 2011. uzeo tri od četiri trofeja i započeo vrtoglav uspon ka istoriji.

Tu negde se i Endi Mari nudio kao pridruženi član velike trojke i mada nije uspeo da se ravnopravno umuva u to društvo treba reći da je sa 11 finala i tri grend slem titule on ipak ispred svih ostalih.

A tih ostalih je bilo vrlo malo. Na prste jedne ruke da se pobroje. Danil Medvedev je u Njujorku postao tek peti igrač van velike četvorke sa grend slem titulom od 2009. pa sve do danas. U stvari, šestog tu nije bilo ni 2008, 2007. i 2006, pa ni većim delom 2005. Otkako je Federer “debitovao” pomenutom titulom na Vimbldonu, grend slem pehare su uzimali još Endi Rodik (US Open 2003), Gaston Gaudio (Rolan Garos 2004) i Marat Safin (Australijan Open 2005).

Od narednih 66 grend slem turnira, Đoković, Federer i Nadal su osvojili čak 56. Mari i Stanislav Vavrinka po tri, a po jedan još Huan Martin Del Potro (2009. US Open), Marin Čilić (US Open 2014), Dominik Tim (US Open 2020) i Danil Medvedev (US Open 2021).

Ako na ta četiri trofeja Del Potta, Čilića, Tima – istina bez Nadala i Federera, te u završnici i suspendovanog Đokovića – pa sada i Medvedeva dodamo i činjenicu da je i Mari “skinuo mrak” baš u Njujorku 2012. godine, pa i da je baš tamo Vavrinka uzeo jednu od tri velike titule, postaje jasno da je Otvoreno prvenstvo SAD jedini grend slem koji se sve ovo vreme koliko toliko otimao najvećima u istoriji belog sporta.

Uostalom, još od 2004. godine nije se desilo da jedan grend slem turnira dva puta uzastopce ne osvoji neko iz velike trojke. Kao sada kada su u Njujorku pobeđivali prvo Tim, pa Mevedev.

Federer jeste imao onu seriju od pet trofeja, ali je poslednji osvojio još 2008. godine, pre punih 13 godina dakle. Više odličja Švajcarac ima i na Australijan Openu, koji se inače smatra Novakovim vlasništvom.

Nadal jedini od velike trojke može da kaže da mu Njujork leži, jer tamo je četiri puta proglašen za najboljeg, dok je u Melburnu i Londonu zajedno podigao tri pehara, dok su svi ostali posledica njegove dominacije na zemljanoj podlozi.

Đoković je u Njujorku tri puta osvajao trofej, ali je US Open verovatno turnir koji ga je sve ovo vreme sprečavao da se već odavno upiše u istoriju kao najbolji svih vremena, jer beton je njemu inače idealna podloga i neobjašnjivo je kako ih nema i više. Uostalom, Đoković je u Njujorku gubio čak šest finala, više nego na sva tri preostala grend slema zajedno! U Melburnu nijedno, u Parizu četiri i to u vreme Nadalove supremacije na šljaci, na Vimbldonu samo jedno, 2013. i to od Endija Marija.

Endi Mari sa trofejom u Njujorku (©Reuters)

U Njujorku pak, bolji su bili Federer (2007. godine), Nadal (2010. i 2013), Mari (2012), Vavrinka (2016) i sada Medvedev (2021).

Ako računamo poslednjih 10 godina, Đoković ima dve titule na Otvorenom prvenstvo SAD, Nadal jednu više. Ostale su uzimali Mari, Čilić, Vavrinka, Tim i Medvedev.

FINALA US OPENA U POSLEDNJIH 10 GODINA:

2021: Danil Medvedev – Novak Đoković 6:4, 6:4, 6:4

2020: Dominik Tim – Aleskander Zverev 2:6, 45:6, 6:4, 6:3, 7:6 (6)

2019: Rafael Nadal – Danil Medvedev 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4

2018: Novak Đoković – Huan Martin Del Potro 6:3, 7:6 (4), 6:3

2017: Rafael Nadal – Kevin Anderson 6:3, 6:3, 6:4

2016: Sten Vavrinka – Novak Đoković 6:7 (1), 6:4, 7:5, 6:3

2015: Novak Đoković – Rodžer Federer 6:4, 5:7, 6:4, 6:4

2014: Marin Čilić – Kei Nišikori 6:3, 6:3, 6:3

2013: Rafael Nadal – Novak Đoković 6:2, 3:6, 6:4, 6:1

2012: Endi Mari – Novak Đoković 7:6 (10), 7:5, 2:6, 3:6, 6:2

Trka za najboljeg u istoriji nastavlja se u 2022. godini, s početkom u Melburnu. Đoković na pol poziciji, osvojio je osam od poslednjih 13 grend slem titula. Federeru je već 40 godina, a poslednji meč je odigrao u četvrtfinalu Vimbldona u julu. Rafa Nadal se uzda u Rolan Garos, ali i on je sa svojih 35 godina oidgrao samo dva meča u poslednja tri meseca.