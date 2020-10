Čestom se to ponavlja poslednjih godina. Da Mančester junajted zagrize ambiciozno, a na kraju ostane praznih šaka. Tako im je pobegao Renato Sančez, pa prošlog leta Matijs De Liht, izgleda da će im sada izmaći i Džejdon Sančo, a sva je prilika da neće uspeti da dovedu i Usmana Dembelea, B opciju za fudbalera Borusije.

Mediji i u Engleskoj i u Španiji navode da je posao naleteo na ćorsokak, samo što pominju različite razloge.

Prvi i osnovni je međutim taj što Junajted nudi samo pozajmicu pošto se plaši da spiska bar 50.000.000 evra na obeštećenje za igrača koji je prečesto bio povređen, a pride se otvoreno sumnja u njegovu popularnost. To ne odgovara ni Barseloni ni Dembeleu, štaviše katalonski Mundo Deportivo tvrdi da je Francuz već rekao da pozajmica ne dolazi u obzir. Prosto, smatra da ne bi dobio pravu šansu na Old Trafordu ako bi Englezi znali da je on tu samo privremeno.

Ostrvski mediji pak, San konkretno, tvrde da je problem to što Barselona insistira ili na transferu ili na tome da Junajted na sebe preuzme celu Dembeleovu platu od nešto iznad 12.000.000 evra godišnje.

Junajted još nije sasvim odustao od Sanča, navodno je spreman da na sto istrese 100.000.000 evra, ali je problem što Borusija uporno insistira da je rok za prodaju prošao i da sada Džejdon ne može da ide. S tim da takvo ponašanje poprilično liči na Dortmundov pristup iz pregovora sa Barselonom baš oko Dembelea. I tada su tvrdili da ne može, dok Barsa nije ispunila zahteve Nemaca sa početka pregovora. A Borusija je od starta tražila od Junajteda obeštećenje od 110.000.000 evra.

Dembele bi dakle bio otprilike duplo jeftiniji, Barselona bi izgubila ozbiljan novac, ali bi joj i toliko bilo dovoljno da bez problema dovede Memfisa Depaja iz Liona što i jeste ideja Ronalda Kumana. Uostalom, kad uz Dembelovu platu uračunamo poreze i doprinose, te čuvenu amortizaciju od obeštećenja ispada da on Barselonu godišnje košta oko 40.000.000 evra. Ne igra ni izbliza toliko dobro.

Prelazni rok traje do ponedeljka, a velike su sume u pitanju. Teško se ovakvi poslovi završavaju u razmaku od samo četiri dana. Usman Dembele je bar trenutno daleko od Old Traforda.