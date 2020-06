Uštopovan Pjast

Pjast brani titulu, ali zaostaje za Legijom. Posle četiri vezane pobede, Pjast nije uspeo da slomi otpor Gornika iz Zabžea, pa je na kraju rezultat bio nepopularnih 0:0.

To znači da će Legija imati šansu da se dodatno odmakne pred ulazak u plej-of. Sada je razlika sedam bodova, a Legija ima utakmicu manje pa je moguće da će se dići i na 10, što govori da bi ovaj remi mogao Pjast da košta skupo u borbi za titulu.

Imao je domaćin zicer da dođe do pobede na ovom meču, dočekao je Gornik koji je iz donjeg dela tabele, pa su mnogi očekivali da će Pjast do trijumfa.

To je imalo udela, domaći sastav je imao inicijativu, blizu 60% vremena loptu u nogama, više je pokušavao, šutirao, ali nije to na kraju bilo dovoljno da se dođe do tri boda.

Posle niza neuspeha Krakovija je uspela da dođe do pobede i to na gostovanju Lehiji sa 3:1. Trgao se tim iz Krakova i lepo iskoristio prilike koje mu je Lehija nudila.

POLJSKA 1 - 29. KOLO

Utorak

Lehija - Krakovija 1:3 (0:1)

/Zvolinski 46 - Amersfort 34, 89 Maloka 51ag/

Pjast - Gornjik Zabže 0:0

20.30: (1,70) Leh (3,70) Pogon (5,20)

20.30: (1,85) Zaglebje (3,60) Korona (4,30)

Sreda

18.00: (2,70) Visla Krakov (3,15) Rakov (2,70)

18.00: (2,85) Visla Plock (3,20) Šljonsk (2,55)

20.30: (1,22) Legija (6,50) Arka (13,0)

20.30: (3,00) LKS Lođ (3,30) Jagjelonija (2,40)

*** kvote su podložne promenama