Osvojiti titulu u brazilskoj Seriji A je mnogo težak posao u konkurenciji desetak velikih klubova koji uvek jure trofeje. A odbraniti titulu u Brazilu je đavolski težak poduhvat. Samo dva kluba su to uspela u ovom veku, samo tri u poslednjih tridesetak godina. Nijedan od njih nije bio iz Rio de Žaneira.

Flamengu se večeras pruža velika prilika da napravi to čudo. U utakmici sezone. Kolo pre kraja prvenstva, Flamengo ima bod manje od lidera Internasionala kojeg večeras dočekuje na Marakani (20.00). Drama nije mogla da bude veća...

Naravno, eventualna pobeda Flamenga neće biti i teoretska garancija za odbranu trona. Ima i to poslednje kolo u kojem Flamengo gostuje trećeplasiranom Sao Paulu a Internasional dočekuje Korintijans koji je u krizi. Za Inter večerašnji derbi ima još veće značenje. Ako pobede – prvaci su. Ako remiziraju – opet su favoriti za pred poslednje kolo i sve drže u svojim rukama. Poraz bi značio pravu dramu u poslednjem kolu... Psihološki bi mogao žestoko uzdrma ekipu.

Flamengo jeste najpopularniji brazilski klub ali nije i najtrofejniji. Šest puta je osvajao titulu nacionalnog prvaka, a samo jednom je uspeo da odbrani tron. Daleke 1982. sa čuvenom Zikovom generacijom. Sa druge strane, Internasional je najveći brazilski klub koji najduže čeka na titulu. Velikan iz Porto Alegrea ima tri titule prvaka Brazila u svojim vitrinama, ali poslednja je osvojena daleke 1979. godine. Od tada traje prokletstvo čuvenog Kolorada. Čak četiri puta su bili vicešampioni. Poslednji put 2009. kada je drama trajala do poslednjeg kola, a titulu je tada osvojio – Flamengo. Bila je to generacija Adrijana i Ramba Petkovića.

Flamengo se prošle sezone prošetao do titule dominirajući prvenstvom. Na klupi je tada sedeo Žorž Žezus, a od okosnice tima danas je tu većina igrača. Otišli su samo štoper Pablo Mari u Arsenal i bek Rafinja u Olimpijakos. Flamengo se posle titule dodatno pojačao dovođenjima Pedra, Maurisija Isle, Gustava Enrikea, Lea Pereire, Tijaga Maje, Mišaela... Delovalo je da su napravili još jači tim ali se ispostavilo da su slabiji odlaskom Žorža Žezusa. Sezonu su počeli sa nekadašnjim Gvardiolinim pomoćnikom Domenekom Torentom na klupi, ali je on smenjen posle debakla protiv Atletiko Mineira u 20. kolu. Flamengo je tada imao sedam bodova manje od lidera Sao Paula. Baš kao i Inter.

Upravo je Internasional uoči početka ove sezone najavljen kao najveći izazivač Flamengu. Klub iz Porto Alegrea odavno nije imao veći budžet i pokazao je to transferima ozbiljnih napadača poput Abela Ernandeza i Jurija Alberta. Čak ih ni teška povreda prve zvezde Paola Gerera na početku sezone nije izbacila iz trke za titulu. Na klupu je uoči sezone došao sjajni argentinski stručnjak Eduardo Kudet.

U istoj nedelji kada je Flamengo smenio Torenta i doveo Rožerija Senija na klupu, Kudet je šokantno napustio Internasional i pobegao u Seltu. Nasledio ga je iskusni Abel Braga. I krenuo katastrofalno! U prve četiri utakmice je ispao iz Kupa Brazila, iz Kopa Libertadores, a u prvenstvu je poražen od Santosa i Fluminensea. Potom su usledila dva remija sa dva Atletika. Šest prvih mečeva bez pobede! Internasional je bio tek sedmi na tabeli sa čak 12 bodova manje od lidera Sao Paula i sedam manje od drugoplasiranog Flamenga. Tada je delovalo da su priče o tituli bile samo iluzija.

A onda..

Abel Braga i Inter su nanizali neverovatnih devet pobeda! I šest kola pre kraja prvenstva zaseli na prvo mesto. Delovalo je da ništa ne može da ih zaustavi, ali je iznenada došao remi sa Atletiko Paranaenseom i šokanatan poraz kući od Resifea. Flamengo se nije predavao, duvao je za vratom Koloradu i prišao mu na bod.

I tako je sudbina uredila da dva velika kluba i rivala u pretposlednjem kolu u direktnom duelu odluče o tituli. Derbi je imao i zanimljivu uvertiru. Iz Flamenga su se žalili da VAR favorizuje Internasional (?!) i tražili da im se poništi pobeda nad Vaskom u prošlom kolu, a onda pokušali da im ubace klip u točkove.

Defanzivac Rodinej igra u Interu na pozajmici iz Flamenga. I igra bitnu ulogu. Flamengo je pokušao da ga spreči da igra večeras u derbiju, ali je Inter iskoristio klauzulu da plati da Rodinej zaigra. Jedan biznismen koji je veliki navijač Internasionala je dao svojih 200.000 evra da se aktivira klauzula i da Rodinej zaigra na svojoj poziciji startnog desnog beka. Ipak, Inter ulazi u meč sa hendikepom.

Kolorado će biti lišen usluga argentinskog štopera Viktora Kueste, komandanta najbolje odbrane u ligi koja je primila samo 33 gola u 36 utakmica. On je suspendovan zbog žutih kartona pa će Inter večeras krenuti sa štoperskim tandemom Ribeiro - Ze Gabrijel koji prvi put igraju zajedno u startnih 11 ove sezone. Svi ostali su na raspolaganju Bragi a najviše se očekuje do 19-godišnjeg napadača Jurija Alberta koji je prvi strelac ekipe. On će biti jedini napadač u prvoj postavi, a pomoć će imati od krila Patrika i Kaja Vidala. Braga će se odlučiti za zatvoreniju formaciju 4-1-4-1 i verovatno ići na remi s obzirom da važi za trenera defanzivne orjentacije. Brzina Patrika i veziste Edenilsona će u toj formaciji morati da dođu do izražaja ako Kolorado želi da ostane neporažen na Marakani. Oni su najbolji igrači tima.

Međutim, ako neko može da juriša na pobedu, onda je to Flamengo. Rubronegri imaju najefikasniji napad lige i dali su 65 golova. Naravno, sve oči su uprte u najbolji napadački tandem južnoameričkog fudbala: Gabigol – Bruno Enrike koji su dali skoro trećinu golova ekipe, a izuzetno opasno oružje je i napadač Pedro kojeg je Fla otkupio od Fiorentine. On je potpuno oživeo karijeru na Marakani. Iako je uglavnom imao ulogu džokera, dao je čak 13 golova i deli prvo mesto na klupskoj listi strelaca sa Gabigolom. Ako nešto krene po zlu, Flamengo u Pedru ima ubitačnu opciju sa klupe... Inače, Inter je Gabigolu jedna od omiljenih mušterija jer mu je dao golove na 60 odsto utakmica koje je igrao protiv njih.

Kada na taj napadački triling dodate sjajne ofanzivne veziste poput Evertona Ribeira, Dijega i De Araskaete, jasno je da su napadački potencijal i individualni kvalitet debelo na strani Flamenga. Bod im ne znači mnogo, moraju da jurišaju na pobedu i zato se očekuje totalna ofanziva od starta sa visokim presingom koji je bio zaštitinik znak kod bivšeg trenera Žorža Žezusa. Ako neka odbrana može to da izdrži, onda je to Internasionalova. Samo treba da izdrže 90 minuta i eto titule čekane 41 godinu.

BRAZIL 1 - 37. (PRETPOSLEDNJE) KOLO

Subota

Koritiba - Seara 0:2 (0:0)

/Vizeu 51, Mineiro 74/

Nedelja

Fortaleza - Baija 0:4 (0:1)

/Rodriginjo 7, 62, 66, Rosi 81pen/

20.00: (1,95) Korintijans (3,40) Vasko da Gama (4,10)

20.00: (1,65) Flamengo (3,70) Internasional (5,70)

20.00: (5,20) Sport Resife (3,70) Atletiko Mineiro (1,70)

22.15: (1,92) Gremio (3,40) Atletiko Paranense (4,20)

22.15: (2,25) Santos (3,20) Fluminense (3,35)

Ponedeljak

00.30: (3,10) Gojas (3,35) Bragantino (2,30)

22.00: (1,65) Palmeiras (3,70) Atletiko GO (5,70)

Utorak

00.00: (8,50) Botafogo (4,50) Sao Paulo (1,40)

***kvote su podložene promenama