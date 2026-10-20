Uzalud bačenih 100.000.000: Fenerovi "Galaktikosi" nastavili da se brukaju

Trebalo je ova utakmica da posluži domaćinima da speru sramotu s debakla iz prošlog kola, kada im je Aston Vila, koja je tokom leta ostala bez šestorice vedeta - Rodžersa, Votkinsa, Konse, Tilemansa, Dibua Martineta i Lukasa Dinja - strpala šest lopti u mrežu i ponižene ih vratila kući u Istanbul. Umesto toga, poslužiće gol debitanta u Ligi šampiona za nove javne rasprave i teške reči između trenera Ismaila Kartala i igrača Fenerbahčea, kojih je bilo posle gostovanja u Engleskoj.

Nije, naravno tolika sramota izgubiti od Aston Vile, nekadašnjeg evropskog prvaka, međutim, ako je klub samo prošlog leta uložio 100.000.000 evra u jačanje tima i doveo Lukakua, Grinvuda, Murićija, Akea, pre toga Edersona, Kantea, Škrinijara, Akturkoglua... Previše je primiti šest golova. A, još negativniji utisak ostavlja remi kod kuće sa Slavijom iz Praga, koja više od dve godine čeka na pobedu u Evropi, a od septembra 2007. u Ligi šampiona.

Moraće i Fener da nastavi sa čekanjem na prvo slavlje u elitnom takmičenju od kada je pobedio Čelsi u četvrtfinalu, aprila 2008. S obzirom na tim, očekivalo se da će istanbulski velikan imati više od dva boda posle duela sa Romom, Aston Vilom i Slavijom, od kojih je dva igrao kod kuće. Pritom, u narednom kolu Fenerbahče dočekuje Liverpul.

Što se tiče Slavije, ovo joj je prvi bod posle poraza od Sabaha i Lansa. Bio je tim Jindriha Tripšovskog blizu podviga protiv francuskog predstavnika u prvom kolu, ali je u finišu ispustio prednost od 2:1 i izgubio sa 2:3. Protiv Sabaha je gotovo rutinski poražen sa 0:2.

Od uvodnih minuta, pa sve do 90. činilo se i večeras da praški klub neće izbeći negativan rezultat, međutim, uspeo je Pavle Kačor da samo pet minuta po ulasku u igru šokira domaću publiku. Imao je Fener veliki broj prilika da mnogo ranije osigura tri boda, ali osim projektila Oguza Ajdina u 4. minutu i Mejsona Grinvuda u 11, nišanske sposobnosti svojevrsnih Galaktikosa - ne samo za turske uslove - nisu bile dobro podešene.

LIGA ŠAMPIONA, 3. KOLO

Utorak

Fenerbahče - Slavija Prag 2:2 (2:1)

/Ajdin 4, Grinvud 11 - Provod 15, Kačor 90/

Sabah - Borusija Dortmund 1:2 (1:1)

/Mekarti 39 - Girasi 10, 53/

21.00: (1,45) Liverpul (5,00) Viljareal (6,15) MOZZART RELAX

21.00: (1,15) Roma (7,75) Slovan Bratislava (16,0) MOZZART RELAX

21.00: (1,55) Porto (4,20) PSV (5,90)

21.00: (1,08) Mančester Siti (12,0) AEK (24,0) MOZZART RELAX

21.00: (3,35) Štutgart (3,60) Atletiko Madrid (2,10)

21.00: (2,40) Pari Sen Žermen (4,70) Barselona (2,40)

21.00: (1,75) Napoli (4,00) Bode Glimt (4,30)

Sreda

18.45: (2,15) Lil (3,50) Galatasaraj (3,30)

18.45: (2,35) Komo (3,50) Mančester Junajted (2,95)

21.00: (1,20) Aston Vila (7,25) Viking (12,0)

21.00: (2,10) Bajern Minhen (3,90) Arsenal (3,20)

21.00: (2,00) Klub Briž (3,60) Lens (3,60)

21.00: (1,20) Inter (7,25) Šahtjor (12,0)

21.00: (1,17) Sporting (8,00) LASK (14,0)

21.00: (1,57) Betis (4,10) Fajenord (5,80)

21.00: (1,25) Real Madrid (7,00) Lajpcig (9,00)

*** kvote su podložne promenama