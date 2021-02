Otkako je pre šest godina stigao na Selhurst Park, Vilfrid Zaha predstavlja jedini oslonac Kristal Palasa u borbi za očuvanje prvoligaškog statusa. Jedini razlog zbog kojeg negledljiv stil igre Roja Hodžsona na trenutke dobije obrise atraktivnog i osnovni izvor golova londonskog tima. Zato, kada ga nema, Orlovima su odsečena krila. Kada Zaha nije na terenu, Palas ne može da dobije nikoga. Bukvalno.

Ili barem nije mogao do večeras. Posle 20 uzastopnih utakmica na kojima nije slavio kada Zahe nije bilo u timu, konačno se i to dogodilo - londonski tim je na neverovatan način stigao do trijumfa na gostovanju Brajtonu u poslednjem meču 25. kola - 2:1 (1:0).

Mnogi bi rekli nezasluženo. Jer londonski tim je do trijumfa stigao sa tek 25 odsto poseda lopte i jedina dva udarca koji su otišli ka okviru Sančezovog gola. U petom minutu nadoknade, kada su Galebovi svim silama krenuli po tri boda, rezervista Kristijan Benteke je na volej dočekao Taunzendov centaršut na volej i prekinuo neslavni niz, nanevši Brajtonu prvi poraz u Premijer ligi još od januara.

Međutim, koliko god Bentekeov volej bio atraktivan, potez večeri svakako pripada zimskom pojačanju Žan-Filipu Mateti. U naletu Brajtonovih napada, francuski napadač je ispratio jednu kontru Džordana Ajua, sačekao oštru loptu na petercu i dok je na leđima gradio čuvara petom je ćušnuo Sančezu kroz noge. Teško da je mogao da odabere bolji način da upiše prvi gol u dresu novog kluba, gol kojim je postao 12. različiti strelac Palasa u Premijer ligi ove sezone. Jedino se više različitih fudbalera Čelsija (15), Mančester Sitija i Vest Hema (14) upisalo u strelce. Istovremeno, bio je to i prvi gol koji je Brajton primio na svom terenu posle 344. minuta fudbala.

Izabranici Grema Potera su i večeras umirali u lepoti fudbala, istoj onoj od koje bi na kraju mogli i da "poginu", jer su sada na samo četiri boda od Fulama, prvog ispod crte. Držali su loptu tri četvrtine utakmice, držali Guaitin gol pod opsadom, ali uzalud. Još jednom im se želja da igraju atraktivni fudbal obila o glavu. Palasova striktno defanzivna orjentacija sprečila ih je da ozbiljnije zaprete golu rivala, pa iako su uputili čak 25 udarca ka golu rivala, retko koji se, osim Veltmanovog koji je završio iza Guaitinih leđa u 55. minutu, može svrstati pod ozbiljniju priliku. Jedina vredna pomena bila je akcija iz 61. minuta kada su u istom napadu Galebovi u tri navrata šutirali ka golu Palasa, ali lopta nikako nije mogla kroz gustu šumu nogu gostujućih igrača.

Na kraju, tradicija je još jednom ispoštovana, pošto Brajton ni devetu premijeligašku utakmicu nije uspeo da dobije u ponedeljak, u čemu je neuspešniji jedino Hal sa deset utakmica odigranih prvog dana u nedelji bez trijumfa.





PREMIJER LIGA – 25. KOLO

Petak

Vulverhempton - Lids 1:0 (0:0)

/Melije 65ag/

Subota

Sautempton – Čelsi 1:1 (1:0)

/Minamino 33 – Maunt 54pen/

Barnli - VBA 0:0

Liverpul - Everton 0:2 (0:1)

/Rišarlison 3, Sigurdson 82pen/

Fulam – Šefild junajted 1:0 (0:0)

/Lukman 61/

Nedelja

Vest Hem - Totenhem 2:1 (1:0)

/Antonio 5, Lingard 47 - Moura 64/

Aston Vila - Lester 1:2 (0:2)

/Traore 47 - Medison 19, Barns 23/

Arsenal - Mančester Siti 0:1 (0:1)

/Sterling 2/

Mančester junajted - Njukasl 3:1 (1:1)

/Rašford 30, Džejms 57, Bruno 75 p - San Maksiman 36/

Ponedeljak

Brajton - Kristal Palas 1:1 (0:1)

/Veltman 55 - Mateta 28, Benteke 90+5/

