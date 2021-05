Došli su na prvenstvo Evrope za mlade kao najskuplji, najtraženiji, najkvalitetniji, najiskusniji... ali francusko "superlativ" društvo pakuje kofere već u četvrtfinalu. Ni vodeći gol protiv Holandije nije bio dovoljan momcima koji na klupskom nivou žare i pale na najvećim evropskim pozornicama, koji su već realizovali ili ih tek čekaju transferi vredni više desetina miliona evra. Večeras je jači od francuske odbrane, od Dajoa Upamekana i Ibrahime Konatea bio Majron Boadu - 2:1.

Današnja startna postava mladih reprezentativaca Francuske na kontu ima kombinovano 61.479 minuta nastupa u Ligama petice. Da se ne zamarate računanjem, to znači da svaki od fudbalera koji su počeli meč sa Holandijom u proseku ima 62 utakmice u pet najkavlitetnijih evropskih liga. To nisu deca, to su monstrumi. Monstrumi čija tržišna vrednosti 318.000.000 evra.

Međutim, Francuzi za 90 minuta nisu na teren preneli silu pretočenu u malopređašnje broje. Nisu čak ni nadigrali Holanđane iako je delovalo da će im vodeći gol pomoći da raskrče put do polufinala. U 25. minutu, ponovo je potvrđena teza da je Bajern napravio strašan posao angažovanjem Dajoa Upamekana. Odbrana Lala probušena je posle kornera, štoper koji odlazi iz Lajpciga je vešto varkom tela ispfintirao čuvara, bolje cenio let lopte i pogodio glavom sa desetak metara.

Počeo je drugi i samo par minuta kasnije Holandija poništila vođstvo rivala. Ferdi Kadioglu se oprobao iz daljine, Konate je blokirao udarac. Međutim naredna dalekometna paljba Haruija nije bila ubitačna, ali je lopta završila u nogama Boadua. Melije je istrčao koliko je mogao, ali je 20-godišnjag golgeterski reagovao i raspalio za 1:1.

Primljeni gol natereao je Francuze da zaigraju još otvorenije. Na nivou drugog poluvremena uglavnom su važili za opasnijeg rivala, a nakon šokantnog preokreta i poraza verovatno iz glave ne mogu da izbace stativu Džonatana Ikonea iz 66. minuta.

