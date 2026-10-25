UŽIVO: Barselona - Real Madrid 1:2 (VIDEO)

BARSELONA - REAL MADRID 1:2

/Rafinja 61 - Embape 41, 88/



* KLAĐENJE UŽIVO *

Stadion: Nou Kamp

Sudija: Huan Martinez Munuera.

Barselona (4-2-3-1): Đoan Garsija - Ćavi Espart (od 30. Balde), Đerar Martin, Kubarsi, Kanselo - Pedri, Rodri - Jamal, Fermin (od 74. De Jong), Gordon (od 85. Adejemi) - Rafinja (od 86. Žezus).

Real Madrid (4-2-3-1): Lunin - Valverde (od 62. Damfris), Konate, Hojsen, Kukurelja - Čuameni, B. Silva (od 80. Kamavinga) - Guler, Belingem, Diomande (od 90+4 Espi) - Embape.