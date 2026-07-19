(©Guliver)
UŽIVO - FINALE MUNDIJALA: Boginja ostaje u Argentini ili ide u Španiju? Mesi ili Jamal? I još mnogo toga...
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ned. 19.07.26. | 16:56
Pratite uz Mozzart Sport finale Svetskog prvenstva u Njujorku
FINALE MUNDIJALA
ŠPANIJA - ARGENTINA, 21.00
Njujork.
Stadion: Metlajf.
Gledalaca: oko 80.000.
Sudija: Slavko Vinčić (Slovenija).
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Lionel MesiMundijal 2026reprezentacija ArgentineReprezentacija ŠpanijeLamin Jamal
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