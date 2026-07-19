(©Guliver)
(©Guliver)

UŽIVO - FINALE MUNDIJALA: Boginja ostaje u Argentini ili ide u Španiju? Mesi ili Jamal? I još mnogo toga...

ned. 19.07.26. | 16:56

Pratite uz Mozzart Sport finale Svetskog prvenstva u Njujorku

FINALE MUNDIJALA

ŠPANIJA - ARGENTINA, 21.00

***KVOTE OVDE***

Njujork.
Stadion: Metlajf.
Gledalaca: oko 80.000.
Sudija: Slavko Vinčić (Slovenija).

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