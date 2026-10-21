KRAJ: Konferencija za medije Alberta Rijere

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 18.45, na stadionu Rajko Mitić, igraju protiv Kopenhagena utakmicu drugog kola Lige konferencije.

Crveno-beli su takmičenje započeli porazom u Luganu (2:3), dok je danski predstavnik savladao Bragu (3:0). Biće ovo repriza dvomeča trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona iz 2019. godine. Tada je Crvena zvezda bila uspešnija posle maratonske penal-serije usled 1:1 u Beogradu, pa u Kopenhagenu.

Pratite u našem blogu uživo izjave Zvezdinog trenera Aleberta Rijere povodom predstojeće utakmice.

(2.25) CRVENA ZVEZDA (3.70) KOPENHAGEN (3.00)