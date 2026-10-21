UŽIVO - LIGA ŠAMPIONA: Krenuo spektakl na Alijanc Areni

LIGA ŠAMPIONA - TREĆE KOLO

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Sreda

Komo - Mančester Junajted 4:1 (1:0)

/Pas 2, 57, Douvikas 49, Ramon 76 - Zirkze 90+1/

Komo (4-2-3-1): Bute - Kouto (od 80. Smolčić), Ramon, Kemf, Valje - Milja, Perone (od 80. Dosena) - Da Kunja (od 69. Kaiki), Pas (od 80. Rići), Baturina (od 64. Kakere) - Douvikas.

Mančester Junajted (4-2-3-1): Lamens - Mazraui, De Liht (od 80. Amas), Megvajer, Dalo - Tilemans, Santos (od 46. Baleba) - Maunt, Fernandeš (od 68. Zirkze), Kunja (od 46. Dijalo) - Embeumo (od 86. Lejsi).

Lil - Galatasaraj 2:4 (2:2)

/Dijaun 7, 39 - Akgun 2, Batrakov 44, Toreira 52, Osimen 61/

Lil (4-3-3): Ozer - Gofi, Engoj, Aleksandro, Verdonk - Mukau, Bentaleb, Andre - Bakva, Haraldson, Dijaun.

Galatasaraj (4-3-3): Čakir - Jakobs, Bardakči, Sančes, Šalai - Sara, Toreira, Batrakov - Jilmaz, Osimen, Akgun.

Aston Vila - Viking 0:0

Aston Vila (4-4-2): Suzuki – Embaje, Lindelef, Tores, Mings – Mekgin, Barkli, Žoao Gomeš, Buendia – Alison, Džekson.

Viking (4-3-3): Ostbo – Haugen, Daland, Stensnes, Heghajm – Asklidsen, Bel, Moi – Kristijansen, Bothajm, Tripić.

Bajern - Arsenal 0:0

Bajern (4-2-3-1): Nojer – Lajmer, Kim, Upamekano, Stanišić – Bišof, Pavlović – Gnabri, Saibari, Dejvis – Kejn.

Arsenal (4-2-3-1): Raja – Timber, Gabrijel, Konsa, Kalafjori – Rajs, Bruno Gimarais – Saka (od 10. Eze), Edegor, Madueke – Haverc.

Klub Briž - Lens 0:0

Klub Briž (4-2-3-1): Zomer – Sabe, Spilers, Mehele, Sejs – Pots, Vanaken – Forbs, Lemerešal, Virdžili – Tresoldi.

Lans (3-4-2-1): Riser – Agilar, Baidu, Udol – Abdulhamid, Kizans, Haidara, Skoraš – Azar, Kadil – Ivanović.

Inter - Šahtjor 0:0

Inter (3-5-2): Martinez – Akandži, Bastoni, Karlos Augusto – Spens, Barela, Čalhanoglu, Sučić, Dimarko – Boni, Tiram.

Šahtjor (4-2-3-1): Rižnik – Tobijas, Bondar, Matvijenko, Pedro Enrike – Očeretko, Marlon Gomes – Alison, Pedrinjo, Mendoza – Kaua Elias.

Sporting - LASK 1:0

/Suarez 5pen/

Sporting Lisabon (4-3-3): Pereira – Fresenda, Kvarežma, Injasio, Araužo – Dumbija, Altimira, Simoeš – Katamo, Suarez, Irankunda.

LASK Linc (5-3-2): Jungvirt – Jorgensen, Embujamba, Tornih, Andrade, Dibango – Danek, Ljubičić, Horvat – Lang, Kalajdžić.

Betis - Fajenord 0:0

Betis (4-3-3): Valjes – Beljerin, Bartra, Natan, Fran Garsija – Fornals, Isko, Roka – Antoni, Perot, Ezalzuli.

Fajenord (4-3-3): Ernst – Rid, Sent Žust, Marmol, Lopez – Zekijel, Vanhute, Targalin – Hađ Musa, Feri, Valente.

Real Madrid - Lajpcig 0:0

Real Madrid (4-2-3-1): Kurtoa – Valverde, Hujsen, Ridiger, Kareras – Kamavinga, Bernanrdo Silva – Guler, Belingem, Vinisijus – Embape.

Lajpcig (4-2-3-1): Vandervort – Baku, Orban, Lukeba, Raum – El Ajnaui, Seivald – Gruda, Enkunku, Nusa – Romulo Kardoso.

*** kvote su podložne promenama

Utorak

Pari Sen Žermen - Barselona 4:2 (1:0)

/Due 38, Ernandez 72, Vitinja 81, Ruiz 86 - Espart 55, Jamal 79/

Liverpul - Viljareal 4:3 (2:2)

/Mekalister 36, 66 Arauho 45+2, Virc 69 - Mikautadze 4, Kardona 29, Oluvaseji 87/

Mančester Siti - AEK 5:1 (2:0)

/Anderson 12, Foden 34, 65, 76, Šerki 57 - Pilos 52/

Štutgart - Atletiko Madrid 1:1 (1:0)

/Leveling 36 - Alvarez 47/

Roma - Slovan Bratislava 4:0 (2:0)

/Ermoso 21, Molina 39, Pisili 52, Malen 56p/

Porto - PSV 0:1 (0:0)

/Til 57/

Napoli - Bode Glimt 4:3 (2:1)

/Politano 1, Mektomini 41, 75, Bjortuft ag 89 - Hauge 27, Helmersen 63, Fet 90+4/

Sabah - Borusija Dortmund 1:2 (1:1)

/Mekarti 39 - Girasi 10, 53/

Fenerbahče - Slavija Prag 2:2 (2:1)

/Ajdin 4, Grinvud 11 - Provod 15, Kačor 90/