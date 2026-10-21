UŽIVO - LIGA ŠAMPIONA: Mančester kapitulirao u drugom minutu, u Lilu četiri gola u prvom poluvremenu
sre. 21.10.26. | 19:34
Pratite uz Mozzart Sport utakmice trećeg kola Lige šampiona
LIGA ŠAMPIONA - TREĆE KOLO
Sreda
Komo - Mančester Junajted 1:0
/Paz 2/
Komo (4-2-3-1): Bute - Kouto, Ramon, Kemf, Valje - Milja, Perone - Da Kunja, Paz, Baturina - Douvikas
Mančester Junajted (4-2-3-1): Lamens - Mazraui, De Liht, Megvajer, Dalo - Tilemans, Santos - Maunt, Fernandeš, Kunja - Embeumo
Lil - Galatasaraj 2:2
/Dijaun 7, 39 - Akgun 2, Batrakov 44/
Lil (4-3-3): Ozer - Gofi, Engoj, Aleksandro, Verdonk - Mukau, Bentaleb, Andre - Bakva, Haraldson, Dijaun
Galatasaraj (4-3-3): Čakir - Jakobs, Bardakči, Sančes, Šalai - Sara, Toreira, Batrakov - Jilmaz, Osimen, Akgun
21.00: (1,20) Aston Vila (7,25) Viking (12,0)
21.00: (2,10) Bajern Minhen (3,90) Arsenal (3,20)
21.00: (2,00) Klub Briž (3,60) Lens (3,60)
21.00: (1,20) Inter (7,25) Šahtjor (12,0)
21.00: (1,17) Sporting (8,00) LASK (14,0)
21.00: (1,57) Betis (4,10) Fajenord (5,80)
21.00: (1,25) Real Madrid (7,00) Lajpcig (9,00)
*** kvote su podložne promenama
Utorak
Pari Sen Žermen - Barselona 4:2 (1:0)
/Due 38, Ernandez 72, Vitinja 81, Ruiz 86 - Espart 55, Jamal 79/
Liverpul - Viljareal 4:3 (2:2)
/Mekalister 36, 66 Arauho 45+2, Virc 69 - Mikautadze 4, Kardona 29, Oluvaseji 87/
Mančester Siti - AEK 5:1 (2:0)
/Anderson 12, Foden 34, 65, 76, Šerki 57 - Pilos 52/
Štutgart - Atletiko Madrid 1:1 (1:0)
/Leveling 36 - Alvarez 47/
Roma - Slovan Bratislava 4:0 (2:0)
/Ermoso 21, Molina 39, Pisili 52, Malen 56p/
Porto - PSV 0:1 (0:0)
/Til 57/
Napoli - Bode Glimt 4:3 (2:1)
/Politano 1, Mektomini 41, 75, Bjortuft ag 89 - Hauge 27, Helmersen 63, Fet 90+4/
Sabah - Borusija Dortmund 1:2 (1:1)
/Mekarti 39 - Girasi 10, 53/
Fenerbahče - Slavija Prag 2:2 (2:1)
/Ajdin 4, Grinvud 11 - Provod 15, Kačor 90/