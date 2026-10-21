UŽIVO - LIGA ŠAMPIONA: Mančester kapitulirao u drugom minutu, u Lilu četiri gola u prvom poluvremenu

LIGA ŠAMPIONA - TREĆE KOLO

***UŽIVO KVOTE OVDE***

Sreda

Komo - Mančester Junajted 1:0

/Paz 2/

Komo (4-2-3-1): Bute - Kouto, Ramon, Kemf, Valje - Milja, Perone - Da Kunja, Paz, Baturina - Douvikas

Mančester Junajted (4-2-3-1): Lamens - Mazraui, De Liht, Megvajer, Dalo - Tilemans, Santos - Maunt, Fernandeš, Kunja - Embeumo

Lil - Galatasaraj 2:2

/Dijaun 7, 39 - Akgun 2, Batrakov 44/

Lil (4-3-3): Ozer - Gofi, Engoj, Aleksandro, Verdonk - Mukau, Bentaleb, Andre - Bakva, Haraldson, Dijaun

Galatasaraj (4-3-3): Čakir - Jakobs, Bardakči, Sančes, Šalai - Sara, Toreira, Batrakov - Jilmaz, Osimen, Akgun

21.00: (1,20) Aston Vila (7,25) Viking (12,0)

21.00: (2,10) Bajern Minhen (3,90) Arsenal (3,20)

21.00: (2,00) Klub Briž (3,60) Lens (3,60)

21.00: (1,20) Inter (7,25) Šahtjor (12,0)

21.00: (1,17) Sporting (8,00) LASK (14,0)

21.00: (1,57) Betis (4,10) Fajenord (5,80)

21.00: (1,25) Real Madrid (7,00) Lajpcig (9,00)

*** kvote su podložne promenama

Utorak

Pari Sen Žermen - Barselona 4:2 (1:0)

/Due 38, Ernandez 72, Vitinja 81, Ruiz 86 - Espart 55, Jamal 79/

Liverpul - Viljareal 4:3 (2:2)

/Mekalister 36, 66 Arauho 45+2, Virc 69 - Mikautadze 4, Kardona 29, Oluvaseji 87/

Mančester Siti - AEK 5:1 (2:0)

/Anderson 12, Foden 34, 65, 76, Šerki 57 - Pilos 52/

Štutgart - Atletiko Madrid 1:1 (1:0)

/Leveling 36 - Alvarez 47/

Roma - Slovan Bratislava 4:0 (2:0)

/Ermoso 21, Molina 39, Pisili 52, Malen 56p/

Porto - PSV 0:1 (0:0)

/Til 57/

Napoli - Bode Glimt 4:3 (2:1)

/Politano 1, Mektomini 41, 75, Bjortuft ag 89 - Hauge 27, Helmersen 63, Fet 90+4/

Sabah - Borusija Dortmund 1:2 (1:1)

/Mekarti 39 - Girasi 10, 53/

Fenerbahče - Slavija Prag 2:2 (2:1)

/Ajdin 4, Grinvud 11 - Provod 15, Kačor 90/