UŽIVO - LIGA ŠAMPIONA: Simićev Sabah izjednačio protiv Dortmunda, Fenerbahče čuva vođstvo
uto. 20.10.26. | 19:47
Pratite uz Mozzart Sport dešavanja sa mečeva trećeg kola Lige šampiona
LIGA ŠAMPIONA - TREĆE KOLO
LIGA ŠAMPIONA, 3. KOLO
Sabah - Borusija Dortmund 1:1
/Mekarti 39 - Girasi 10/
Sabah (4-2-3-1): Pokatilov - Zedadka, Solve, Mekarti, Puhač - Rahmonalijev, Lepinjica - Paris, Du Keiroz, Simić - Mikels.
Borusija Dortmund (3-5-2-1): Kobel - Bensebaini, Anton, Šloterbek - Svenson, Čukvuemeka, Verman, Rijerson - Nmeča, Fabio Silva - Girasi.
Fenerbahče - Slavija Prag 2:1
/Ajdin 4, Grinvud 11 - Provod 15/
Fenerbahče (4-2-3-1): Ederson - Nelson Semedo, Škrinijar, Ake, Braun - Kante, Genduzi - Ajdin, Grinvud, Akturkoglu - Murići.
Slavija Prag (3-4-2-1): Marković - Engesan, Zima, Vlček - Kubijak, Novak, Mozes, Sulejman - Provod, Ajaosi - Šturm.
21.00: (1,45) Liverpul (5,00) Viljareal (6,15) MOZZART RELAX
21.00: (1,15) Roma (7,75) Slovan Bratislava (16,0) MOZZART RELAX
21.00: (1,55) Porto (4,20) PSV (5,90)
21.00: (1,08) Mančester Siti (12,0) AEK (24,0) MOZZART RELAX
21.00: (3,35) Štutgart (3,60) Atletiko Madrid (2,10)
21.00: (2,40) Pari Sen Žermen (4,70) Barselona (2,40)
21.00: (1,75) Napoli (4,00) Bode Glimt (4,30)
Sreda
18.45: (2,15) Lil (3,50) Galatasaraj (3,30)
18.45: (2,35) Komo (3,50) Mančester Junajted (2,95)
21.00: (1,20) Aston Vila (7,25) Viking (12,0)
21.00: (2,10) Bajern Minhen (3,90) Arsenal (3,20)
21.00: (2,00) Klub Briž (3,60) Lens (3,60)
21.00: (1,20) Inter (7,25) Šahtjor (12,0)
21.00: (1,17) Sporting (8,00) LASK (14,0)
21.00: (1,57) Betis (4,10) Fajenord (5,80)
21.00: (1,25) Real Madrid (7,00) Lajpcig (9,00)
*** kvote su podložne promenama