(©Starsport)
(©Starsport)

UŽIVO: Partizan – Mačva 1:2, Knežević u metu!

ned. 08.11.26. | 15:41

Pratite sa nama tok meča u Humskoj

PARTIZAN – MAČVA 1:2
/Zubairu 16 - Đurić 9, Knežević 36/

Stadion: Partizana
Sudija: Milan Ilić

PARTIZAN (4-2-3-1): Milošević – Samson, Simić, Milić, Jurčević – Aleksić, Baba – Čumić, Miladinović, Zubairu – Že.

MAČVA (4-2-3-1): Jovanović – Ilić, Drezgić, Ristivojević, Stevanović – Đurić, Vraštanović – Čolović, Knežević, Pejović – Vidakov.

KVOTE UŽIVO!!!

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