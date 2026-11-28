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UŽIVO: Partizan – Radnički 1:0
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sub. 28.11.26. | 17:16
Pratite uz Mozzart Sport dešavanja sa utakmice iz Humske
MOZZART BET SUPERLIGA, 17. KOLO
PARTIZAN – RADNIČKI NIŠ 1:0 (1:0)
/Čumić 25/
Beograd. Stadion Partizana.
Sudija: Danilo Nikolić (Lovćenac).
PARTIZAN (4-2-3-1): Milošević – Đurđević, Simić, Milić, Jurčević – Baba (od 74. Baba), Miladinović – Sek (od 61. Zubairu), Vukotić (od 80. Aleksić), Čumić (od 80. Kostić) – Že (od 61. Kojzek)
RADNIČKI (5-4-1): Kostić - Veličković, Mijailović, Vitas, Zečević (od 46, Jokić), Vidović (od 46. Kovačević) – Kanute (od 72. Rošević), Krajišnik, Milosavljević, Izderić - Jovanović (od 72. Borović)
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