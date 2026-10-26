Aleksandar Stanojević (©Star Sport)
UŽIVO - promocija i konferencija Aleksandra Stanojevića
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pon. 26.10.26. | 12:50
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Nedugo pošto je ozvaničen sporazumni rastanak sa Sašom Ilićem, u javnosti je isplivala informacija da će novi trener Partizana biti Aleksandar Stanojević.
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Po četvrti put će trofejni stručnjak sesti na klupu crno-belih, sada verovatno i u najtežem trenutku po klub, posle čak sedam ligaških poraza i 26 bodova zaostatka za najvećim rivalom na tabeli Mozzart Bet Superlige Srbije.
Sreda, 17.00: (4,00) Radnički Niš (4,20) Partizan (1,80)
Promocija novog-starog trenera Partizana zakazana je za 13 časova u Humskoj, a tekstualni prenos konferencije za novinare možete pratiti u tekstualnom prenosu na sajtu Mozzart Sport.
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