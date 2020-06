Uzlet fudbala i rekonvalescenata

Sigurno ste ispratili tehničke detalje vezane za tzv. Projekat restart u Premijer ligi, koja je nastavljena u sredu posle 100 dana pauze. Osvrnućemo se samo na igranje bez publike – osakatiće prednost domaćeg terena većini klubova i staviće akcenat na fizičku i mentalnu spremnost za takmičenje u nenormalnim uslovima, a prema vestima sa Ostrva Mančester Junajted se bolje pokazao na tim poljima.

I menadžer Sparsa Žoze Murinjo, i njegov kolega Ole Gunar Solskjer konačno mogu da računaju na gotovo kompletan roster, s tim da će suspenzija Delea Alija zbog neprimerenih komentara tokom pandemije prilično oslabiti vezni red Totenhema pred večerašnji derbi sa Mančester Junajtedom (21.15) u okviru 30. kola Premijer lige.

S druge strane, Specijalnog može da raduje to što su njegove udarne igle Hari Kejn i Hjong-min Son potpuno spremne, a povratak kapitena engleske reprezentacije doneće dodatnu dozu samopouzdanja, čiji je manjak Totenhem često koštao bodova. I previše... Burna sezona primiče se kraju, a ostalo je još da vidimo može li Totenhem da pokaže koliko dobar može da bude i da proba da pronađe put do Lige šampiona. Ako to ne učini, pa čak i završi u donjoj polovini tabele, mogao bi da se suoči sa još težim letnjim prelaznim rokom nego što se očekuje, jer Murinjo pokušava da stvori tim koji bi mogao da izvede Spurse na viši nivo. Zanimljivih i presudnih devet utakmica predstoje Mamuzama.

Kormilar Junajteda trlja ruke zbog povratka Pola Pogbe i Markusa Rašforda, koji su uz januarsko pojačanje Bruna Fernandesa okosnica igre Crvenih đavola. Biće zanimljivo videti kako šef Crvenih đavola Ole Gunnar Solskjer sastavlja svoj tim sada kada su igrači spremni. Ranije u sezoni, morao je da meša karte u veznom redu, ali sada ima priliku da na teren pošalje i Pogbu i Fernandesa. Junajted je i bez pomenutih Pogbe i Rašforda bio u odličnoj seriji uoči prekida sezone, a Solskjer sa njima dobija dodatnu dimenziju koja bi mogla da bude presudan faktor u okršaju sa Pevcima.

Markus Rašford (©Reuters)

S izuzetkom Liverpula, malo ko bi se više protivio potencijalnoj suspenziji sezone od Mančester Junajteda. Nakon početka sezone i mnogo nekonstantnosti, pojavili su se znaci da je norveški stručnjak konačno počeo da radi dobar posao na Old Trafordu. Druge šanse je teško ostvariti u fudbalu, ali uz potpuno raspoložen sastav na raspolaganju, Solskjer ima šansu da spasi sezonu koja je u jednom momentu pretila da se pretvori u košmar.

Srpski reprezentativac Nemanja Matić mogao bi večeras da zabeleži jubilarni 200. nastup u Premijer ligi.

Situacija na tabeli je takva da je pobeda neophodna i jednima, i drugima. Podsetićemo vas da bi najavljeno izbacivanje Mančester Sitija iz Evrope značilo da će i petoplasirani klub u Ligu šampiona. Trenutno je na tom mestu mančesterski gigant, ali Mamuze imaju svega četiri boda manje. Znamo kakav je šef Spursa Žoze Murinjo, jednostavno neće želeti da izgubi prvu utakmicu, posebno protiv svog bivšeg kluba i rivala za mesto u Evropi.

TOTENHEM - MANČESTER JUNAJTED (21.15)

London

Stadion: Totenhem

Sudija: Džonatan Mos

Totenhem (4-3-3): Ljoris - Orije, Sančez, Aldervejreld, Dejvis - Sisoko, Vinks, Ndombele - Moura, Kejn, Son

Mančester Junajted (4-2-3-1): De Hea - Van Bisaka, Lindelef, Megvajer, Šo - Fred, Matić - Džejms, Fernandes, Rašford - Marsijal

ENGLESKA 1 - 30. KOLO

Petak

19.00: (3,00) Norič (3,30) Sautempton (2,40)

21.15: (2,80) Totenhem (3,25) Mančester Junajted (2,55)

Subota

13.30: (3,35) Votford (3,35) Lester (2,20)

16.00: (2,75) Brajton (3,30) Arsenal (2,55)

18.30: (3,30) Vest Hem (3,25) Vulverhempton (2,25)

20.45: (2,65) Bornmut (3,10) Kristal Palas (2,80)

Nedelja

15.00: (3,00) Njukasl (3,00) Šefild Junajted (2,55)

17.15: (5,70) Aston Vila (4,00) Čelsi (1,60)

20.00: (5,50) Everton (3,80) Liverpul (1,65)

Ponedeljak

21.00: (1,15) Mančester Siti (8,50) Barnli (15,0)

*** kvote su podložne promenama