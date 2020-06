Vagner Lav u Kairatu

Legendarni napadač CSKA, Vagner Lav ipak neće obradovati navijače moskovsko-armijskog giganat i vrartiti se namesto gde je stekao svetsku slavu,

Brazilac je ipak optirao da karijeru nastavi na području bivše SSSR, ali u Kazahstanu. Kako je objavio na društvenim mrežama, njegov novi klub je Kairat.

Iskusni 36-godišnji as je prošle sedmice raskinuo ugovor sa Korintijansom, a detalji oko prelaska u Kazahstan nisu objavljeni, niti je klub iz Almatija za sada potvrdio njegov dolazak. Lav je u CSKA izgradio ime nastupajući čitavih 10 sezona od 2004. do 2013. Bila su to zlatna vremena i za njega i za Armejce za koje je postigao 85 golova u domaćem šampionatu i još čak 30 evrokupovima, postavšu usput i reprezentativac Brazila.

Kairat je prvu i jedinu titulu osvojio u prvom "samostalnom" prvenstvu Kazahstana 1992. godine, a poslednjih pet sezona je državni viceprvak iza neprikosnovene Astane koja šest godina drži titulu.