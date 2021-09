Postao je Žoržinjo Vajnaldum deo istorijskog prelaznog roka na Parku Prinčeva. Pojačao je ekipu koja je tokom leta skrojila jedan od najboljih timova u istoriji fudbala. Ipak, ističe da je imao želju da ostane u Liverpulu, ne krije da je pregovarao i sa Barsom, Interom i Bajernom, ali ga je na kraju PSŽ lako ubedio. Sa Svecima želi da osvoji sve.

I dok se svi pitaju kako je Pari Sen Žermen još jednom ostao u okvirima finansijskog fer pleja, Maurisio Poketino je na slatkim mukama. Dobio je Argentinac ovog leta plejadu vrhunskih igrača. Četiri najatraktivnija slobodna agenta na pijaci stavila su paraf na ugovor sa francuskim klubom. Prvi je to uradio Vajnaldum, potom su redom stizali kapiten madridskog Reala Serhio Ramos, MVP Evropskog prvenstva Đanluiđi Donaruma i jedan od najboljih fudbalera svih vremena - Lionel Mesi. Može se reći da je Holanđanin pokrenuo lavinu.

Na stolu je imao nekoliko ponuda pre nego što je doneo končanu odluku. Ipak, primarni cilj mu je bio da nastavi da nosi dres kluba sa Enfilda. Nije uspeo da se dogovori sa upravom Liverpula. Posle pet godina je postalo jasno, moraće da krene u novu avanturu. Tvrdi da se nije osećao poželjnim u gradu Bitlsa.

"Morate verovati svom osećaju. Pre par meseci, izrazio sam želju da ostanem u Liverpulu, ali da ne ulazim u detalje, klub mi nije stavio do znanja da me želi. Kada je takva situacija, morate da nastavite dalje".

Činilo se da će karijeru nastaviti u Barseloni. Ronald Kuman ga je žarko želeo, a Holanđanin ne krije da je želja bila obostrana. Ipak, nije bilo suđeno. Zbog finansijskih problema katalonskog kluba pregovori su se odužili.

"Barselona je došla. Bio sam jako srećan, jer od malih nogu, kao i većini holandskih igrača, to je bio moj klub iz snova. Moram ipak da priznam da mi je idol bio Zinedin Zidan. Imao sam jaku želju da se pridružim Barsi. Ali pregovori su se odužili i onda se pojavio Pariz".

Nije prvi put klub iz francuske prestonice pokazao interesovanje za njegove usluge. Pre šest godina je takođe imao ponudu iz Pariza, ali je na kraju odabrao Njukasl. Minulog leta je pristup Svetaca bio potpuno drugačiji.

"Tada nisam osećao da zaista imaju želju da me potpišu. Odabrao sam Njukasl, koji mi je to jasno stavio do znanja. Ipak, za razliku od situacije od pre šest godina, klub je sada pokazao želju da me dovede. Došlo je vreme da probam nešto drugačije. Pregovori su očas bili završeni, ali sam pre potpisivanja imao priliku da popričam i sa Poketinom i Leonardom. Ubedili su me da planiraju da naprave jedan od najboljih timova u Evropi".

U svojim redovima su ga želeli i milanski Inter i Bajern.

"Bajern je kasno otvorio pregovore. Pričao sam i sa Interom, koji je ostavio odličan utisak na mene, kakav igrač može samo da poželi. Ipak, odabrao sam PSŽ zbog projekta koji je pokrenuo i jer mi je obećano da ću biti deo njega. Menadžment je uradio sve da me ubedi".

Poručio je da sa Parižanima želi da osvoji sve.

"Nisam došao samo da bih osvojio Ligu šampiona. Želim da osvojim sve".

