Vajnalduma čeka dugogodišnji ugovor sa Liverpulom, najmanje do 2024.

Žoržinjo Vajnaldum će najverovatnije produžiti ugovor sa Liverpulom. Britanski Gardijan piše da će reprezentativac Holandije potpisati ugovor najmanje do 2024. godine i da su pregovori protekli u najboljem redu.

Njegov sadašnji ugovor ističe sredinom 2021. godine. Pregovori između njega i kluba traju već neko vreme, a Gardijan ističe da nije preostalo ništa što bi moglo da pokvari nastavak saranje.

Vajnaldum u pregovorima nije želeo previše da potencira na novcu, već pre svega da gleda perspektivu oko mesta na terenu na kom će biti korišćen. Razgovori možda urode plodom pa da ugovor bude čak do juna 2025. godine.

Holanđanin je u Liverpul stigao na leto 2016. godine za 27.500.000 evra iz Njukasla, a u ovoj sezoni je odigrao 28 premijerligaških utakmica do sada.

Na leto 2015. Njukasl je kupio Vajnalduma za 20.000.000 evra, a u Holandiji je ovaj igrač igrao za Fajenord i PSV.

Vajnaldum nije jedini igrač sa kojim Liverpul radi na produžetku ugovora, već je taj slučaj i sa Adamom Lalanom. On je dogovorio kratkoročniji ugovor kako bi ostao u timu do kraja sezone. Ugovor ovog 32-godišnjeg fudbalera ističe 30. juna, ali je on dogovorio ostanak na Enfildu kako bi bio deo Liverpulovog planiranog slavlja.

"Jako sam zadovoljan što ću imati šansu da završim sezonu, to jako znači i meni i mojoj porodici. Moći ću da se oprostim od ljudi koji mi znače na pravi način", rekao je Lalana.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com