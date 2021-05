Otkako se vratio u državni tim, posle šest godina pauze, Karima Benzemu "progone" priče o skandalu sa nekadašnjim reprezentativnim saigračem Matjeom Valbuenom, zbog kojeg je i imao toliko pauzu u dresu Trikolora.

Ipak, situacija se koliko-toliko slegla u međuvremenu, a Didije Dešan u napadu dobio igrača u najzrelijim godinama, a sve posle odlične sezone u dresu Real Madrida.

"Zahvalan sam Dešanu, razgovarali smo kao muškarci i presrećan sam što sam ovde. U potpunosti sam fokusiran na ono što mogu da donesem timu, to je moja ambicija. Ne želim da se vraćam u prošlost, reprezentacija je pobedila. Fudbal je taj koji govori, sa Dešanom razgovaramo o mnogim stvarima, neću reći o čemu, važno je da sam ovde", rekao je Benzema.

Od pritiska javnosti ne može da pobegne, baš kao ni od komentara unutar svlačionice.

"Svestan sam da me posmatraju. Psihički sam dobro, takođe i fizički, svakodnevno se pripremam da budem u formi. Grupa je mirna, osećam da su pobednici. Nivo je vrlo visok i dobro se slažem sa svima. Na početku sam najviše bio sa Varanom, ali već sam poznavao mnoge igrače. Stvari idu dobro, adaptacija je savršena, trening je dobar, onako kako mi se sviđa. Radujem se igranju mečeva".

Kajanje je prisutno zbog svega što se dešavalo, ali polako sve odlazi u zaborav.

"Desilo se ono što se desilo. Uvek ima žaljenja. Ne možete nazad, najvažnije je šta se dešava na terenu. U potpunosti sam fokusiran na svoju igri, ono što mogu da donesem ovom timu koji je imao mnogo pobeda. Ostalo morate postepeno zaboraviti i pokazati nešto drugo na terenu. To je ono što imam u glavi, što imam kao ambiciju".

Na evropskom prvenstvu ćemo ga gledati u tandemu sa fantastičnim Kilijanom Mbapeom.

"On je vrlo mlad igrač, fenomen. Trenirao sam sa njim i igramo na jedan dodir. Donosi mnogo brzine, vešt je u tome. On je vrlo dobar igrač".

Benzema ima i reči hvale za Antoana Grizmana.

"Mi smo igrači visokog nivoa, razumemo se bez razmišljanja, to je automatski. Voli da ima loptu kod sebe, da se kreće, da igra na jedan ili dva dodira. Oni su igrači sa kojima volim da igram, jer znaju sve kako se radi".

Iz Reala je otišao Zinedin Zidan, što je teško palo čitavoj ekipi, a posebno Benzemi.

"Uvek je bio iza mene, uvek me je podržavao i pomagao da dostignem nivo koji imam. Zahvalio bih mu se svaki dan. On je sjajan trener, osvojio je puno trofeja, ali i savršen čovek. Rekao bih veličanstven. Razočaran sam što napušta Real, ali to tako ide, život teče dalje", zaključio je Benzema.