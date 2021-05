Čelsi je leteo po terenu, Real se klatio na konopcima. I da su Timo Verner i družina iz Londona bili samo malo precizniji nema sumnje da bi iz Madrida poneli mnogo više od onih 1:1. Svakako dobar rezultat i ovako, loš za Real, ali kako je to španska štampa lepo primetila najbitnije je da je Kraljevski klub – preživeo. Opšti je utisak: mogao je da bude klinički mrtav već posle prvih 90 minuta polufinala Lige šampiona.

Posle tako bledog izdanja mnogi su sada skloni da poveruju da je Real ove sezone objektivno slabiji nego nekih ranijih godina i da je Čelsi izraziti favorit na Stamford Bridžu. Ali tu se vraćamo na onu jedinstvenu karakteristiku Reala Zinedina Zidana. Ta sposobnost preživljavanja nije nikakva slučajnost. To je šampionski nerv. Tu je još od prvog Kupa evropskih šampiona. A mutirao je u onom finalu 2014. godine kada je Serhio Ramos suštinski zaustavio pokušaj Atletika da preraste u istinsku evropsku velesilu.

Od tada Real je najbolji kad je najteže. Čak i kada nije igrao najbolji fudbal osvajao je titule. Četiri od poslednjih sedam evropskih kruna su njegove. Uzeli su i Primeru i to nakon što je Kristijano Ronaldo otišao u Juventus zbog čega su Realu svi predviđali duge godine tranzicije.

(2,35) Čelsi (3,20) Real Madrid (3,15)

Ali možda nijedna sezona nije demonstrirala tu žilavost kao ova. Jer u takmičarskoj godini u kojoj je nedavna povreda Rafaela Varana izbrojana kao 55. u svlačionici, u sezoni u kojoj je Real nije uspeo da savlada Alkojano, Levante, Šahtjor, Alaves, Kadiz, Elče i Osasunu, koji je igrao bez golova protiv Betisa i Hetafea, u kojoj umalo nije ispao već u grupnoj fazi Lige šampiona, često osporavani tim Kraljevskog kluba i dalje je u igri za – duplu krunu.

Možda će na kraju završiti praznih šaka, ali nemojte nikad da otpišete Real pre vremena. Pitajte samo Atletiko. I ne zbog te 2014. U nedavnom ligaškom okršaju, koji je Zidanov tim u slučaju poraza mogao da i definitivno izbaci iz šampionske trke, Real je do boda stigao zahvaljujući golu u 88. minutu. Šest dana ranije je protiv Real Sosijedada do izjednačenja stigao u 89. minutu. Šest dana kasnije je posle preokreta stigao do pobede nad Elčeom zahvaljujući golu u 91. minutu. Protiv Šahtjora su gubili sa 0:3, na kraju izgubli sa 2:3 tek nakon što im je poništen gol u sudijskoj nadoknadi. Protiv Borusije su gubili sa 0:2, pa stigli do 2:2 golovima u 87. i 93. minutu. Protiv Intera su do pobede stigli Rodrigovim golom u 81. minutu. U Bergamu protiv Atalante Ferlan Mendi u 86.

“Opasnost prolazi pored Zidana, blizu, vrlo blizu, ali ga ni ne okrzne. Njegova besmrtnost je jedinstvena u svetu fudbala“, pisao je madridski As.

Real prosto odbija da umre. Kao vampir. Taman kad misliš da je gotovo on ustane, zarije ti zube u vrat i isisa život iz sebe. Kao Atletiku u dva finala Lige šampiona. Nadaju se i sada u Primeri.

Pride, Serhio Ramos, Mendi i Fede Valverde su se oporavili od povreda, mada je pitanje koliko su spremni da igraju, a tu je i Eden Azar. Pitanje je da li će moći u startnih 11. Dani Karvahal je završio sezonu, nema Varana. Ramos nije odigrao 90 minuta još od januara i to je jedna od dve velike Zidanove dileme. Rekao je on sam da su igrači fizički na ivici. Kazemiro, Toni Kros, Luka Modrić... Svi su odigrali već više od 3.000 minuta.

Čelsi pak nema kadrovskih problema. Ima samo dilemu koga u napad: Tima Vernera ili Kaija Haverca? Ovaj drugi se preporučio sa dva gola protiv Fulama, prvi se već dobrano napromašivao ove sezone, ali...

“Svi moramo da prihvatimo da napadači nekad promaše. Nemojte ni da zaboravite, znam da je lepo podeliti igru na odbranu i napad, ali lako se čovek izgubi kad počne da deli fudbal na delove. Svi moraju da preuzu odgovornost i za golove i za odranu“, brani šef Vernera.

Uostalom, Čelsiju igra i remi bez golova da prođe dalje, a kao što rekosmo, Real nije previše raspucan ove sezone i umnogome zavisi od inspiracije Karima Benzeme. Tuhel ipak uverava da neće igrati na remi.

“Ovaj klub traži pobede. Ovaj sport traži pobede. Ovo takmičenje traži osvajače. Zaboravite prvu utakmicu, ona nije toliko važna. Nema nikakav uticaj na pripreu revanša. Imamo jedan cilj: da pobedimo Real Madrid“,

Problem je samo što Real, ponovimo još jednom, odbija da umre. Kao vampir dok juri Građane.

ČELSI – REAL MADRID, prvi meč 1:1

/21.00, RTS 1, TV Arena Sport 1/

Stadion: Stamford Bridž

Bez gledalaca

Sudija: Danijele Orsato

Čelsi (3-4-2-1): Mendi – Kristense, Silva, Ridiger – Aspilikueta, Kante, Žoržinjo, Čilvel – Zijeh, Maunt – Verner

Real (4-3-3): Kurtoa – Odriozola, Militao, Ramos, Mendi – Kazemiro, Kros, Modrić – Asensio, Benzema, Vinisijus.